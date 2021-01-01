Долар та євро впали в ціні: курс валют у Луцьку на 28 липня





Євро при купівлі становить – 31.545, продажу – 31.956.



Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.375.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.550, продаж – 7.143.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку станом на 28 липня 2021 року такий: купівля – 26.781, а продаж – 27.024.Євро при купівлі становить – 31.545, продажу – 31.956.Курс російського рубля: купівля – 0.324, продаж – 0.375.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.550, продаж – 7.143.

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