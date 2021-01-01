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Поблизу Рівного зіткнулися фургон та автобус, в якому було пів сотні людей. ФОТО

Поблизу Рівного зіткнулися фургон та автобус, в якому було пів сотні людей. ФОТО
На автодорозі «Київ - Чоп» неподалік села Синів Рівненського району трапилася аварія за участю вантажного фургона «Mercedes-Benz Sprinter» та автобуса нерегулярних перевезень "Львів-Київ".

Повідомлення про ДТП на спецлінінію "101" надійшло сьогодні, 28 липня, о 02:34, повідомляє ГУ ДСНС України у Рівненській області.

На місце виклику направили чергове відділення бійців 16-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Гоща.

На місці ДТП рятувальники побачили перекинутий на бік вантажний фургон «Mercedes-Benz Sprinter». Вогнеборці з метою недопущення виникнення загорання відключили клеми акумуляторних батарей у фургоні.

Серед постраждалих водій фургона. В автобусі нерегулярних перевезень "Львів-Київ", що перевозив 56 паломників та 2 водії, ніхто не постраждав. Автобус повертався зі столиці до Львова.

Наразі усі обставини ДТП встановлюють працівники поліції.

До надання допомоги залучали 1 одиницю спецтехніки ДСНС та 5 рятувальників.

Поблизу Рівного зіткнулися фургон та автобус, в якому було пів сотні людей. ФОТО
Поблизу Рівного зіткнулися фургон та автобус, в якому було пів сотні людей. ФОТО
Поблизу Рівного зіткнулися фургон та автобус, в якому було пів сотні людей. ФОТО
Поблизу Рівного зіткнулися фургон та автобус, в якому було пів сотні людей. ФОТО

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Теги: аварія, Рівненщина, пасажирський атобус
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