Поблизу Рівного зіткнулися фургон та автобус, в якому було пів сотні людей. ФОТО





Повідомлення про ДТП на спецлінінію "101" надійшло сьогодні, 28 липня, о 02:34, повідомляє ГУ ДСНС України у Рівненській області.



На місце виклику направили чергове відділення бійців 16-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Гоща.



На місці ДТП рятувальники побачили перекинутий на бік вантажний фургон «Mercedes-Benz Sprinter». Вогнеборці з метою недопущення виникнення загорання відключили клеми акумуляторних батарей у фургоні.



Серед постраждалих водій фургона. В автобусі нерегулярних перевезень "Львів-Київ", що перевозив 56 паломників та 2 водії, ніхто не постраждав. Автобус повертався зі столиці до Львова.



Наразі усі обставини ДТП встановлюють працівники поліції.



До надання допомоги залучали 1 одиницю спецтехніки ДСНС та 5 рятувальників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі «Київ - Чоп» неподалік села Синів Рівненського району трапилася аварія за участю вантажного фургона «Mercedes-Benz Sprinter» та автобуса нерегулярних перевезень "Львів-Київ".Повідомлення про ДТП на спецлінінію "101" надійшло сьогодні, 28 липня, о 02:34, повідомляє ГУ ДСНС України у Рівненській області.На місце виклику направили чергове відділення бійців 16-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Гоща.На місці ДТП рятувальники побачили перекинутий на бік вантажний фургон «Mercedes-Benz Sprinter». Вогнеборці з метою недопущення виникнення загорання відключили клеми акумуляторних батарей у фургоні.Серед постраждалих водій фургона. В автобусі нерегулярних перевезень "Львів-Київ", що перевозив 56 паломників та 2 водії, ніхто не постраждав. Автобус повертався зі столиці до Львова.Наразі усі обставини ДТП встановлюють працівники поліції.До надання допомоги залучали 1 одиницю спецтехніки ДСНС та 5 рятувальників.

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