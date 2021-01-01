У Луцьку кавуни перевірили на нітрати: чи безпечно їсти соковиту ягоду. ВІДЕО





Безпечно зараз їсти смугасту ягоду чи все ж варто зачекати? Як вибрати стиглий кавун та у скільки обійдеться кілограм баштанних – все це розвідувала та досліджувала журналістка Анастасія Качина.



Цього року кавуни майже втричі дорожчі, ніж минулого. Все – через пізній врожай та несприятливі погодні умови. У середньому в магазинах за 1 кілограм кавуна треба віддати 25 гривень.



На базарі кавун трохи дешевший – від 15-ти до 20-ти гривень за кіло. Продавці запевняють: ягода херсонська. Ціна, кажуть, буде падати ледь не щодня, але нижче 10 гривень не опуститься.



Перших врожаїв кавунів деякі люди традиційно побоюються. Адже вважається, що в ранніх плодах є багато нітратів, які можуть нашкодити організму та спровокувати отруєння. Та зазвичай вони накопичуються у шкірці кавуна, тому краще їсти лише серединку, не доїдаючи до самої шкірки.



Вибрати стиглий та смачний кавун – процес також нелегкий. Хтось оцінює сухість хвостика, а хтось об кавун барабанить. Продавці баштанних кажуть: найкраще брати кавун середнього розміру без відколів і тріщин.



Аби точно знати, що їсти кавуни безпечно – несемо ягоду на перевірку. До слова, у лабораторії, аналіз на нітрати вам обійдеться у 30 гривень. Півгодини- і аналіз готовий.



З нашим зразком – все в нормі, отже цей кавун можна їсти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кавуни дозріли. Із херсонських полів вони вже доїхали до прилавків супермаркетів та ринків.Безпечно зараз їсти смугасту ягоду чи все ж варто зачекати? Як вибрати стиглий кавун та у скільки обійдеться кілограм баштанних – все це розвідувала та досліджувала журналістка "12 каналу" Цього року кавуни майже втричі дорожчі, ніж минулого. Все – через пізній врожай та несприятливі погодні умови. У середньому в магазинах за 1 кілограм кавуна треба віддати 25 гривень.На базарі кавун трохи дешевший – від 15-ти до 20-ти гривень за кіло. Продавці запевняють: ягода херсонська. Ціна, кажуть, буде падати ледь не щодня, але нижче 10 гривень не опуститься.Перших врожаїв кавунів деякі люди традиційно побоюються. Адже вважається, що в ранніх плодах є багато нітратів, які можуть нашкодити організму та спровокувати отруєння. Та зазвичай вони накопичуються у шкірці кавуна, тому краще їсти лише серединку, не доїдаючи до самої шкірки.Вибрати стиглий та смачний кавун – процес також нелегкий. Хтось оцінює сухість хвостика, а хтось об кавун барабанить. Продавці баштанних кажуть: найкраще брати кавун середнього розміру без відколів і тріщин.Аби точно знати, що їсти кавуни безпечно – несемо ягоду на перевірку. До слова, у лабораторії, аналіз на нітрати вам обійдеться у 30 гривень. Півгодини- і аналіз готовий.З нашим зразком – все в нормі, отже цей кавун можна їсти.

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