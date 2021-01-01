Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги за минулу добу

Станом на 28 липня на Волині протягом попередньої доби зареєсnрували 6 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це йдеться на сайті ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».Також за добу:Одужало (осіб) – 1,Летальних випадків (осіб) – 0.Здійснили тестувань за добу:методом ПЛР (осіб) – 203,методом ІФА (осіб) – 251,експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 413.Діючі активні випадки на сьогодні — 55, що становить 5,3 на 100 тис. населення.За весь час пандемії в області:- захворіло (осіб) – 62 280 (з них дітей – 3215 та медичних працівників –3627),- одужало ( осіб) – 61 021 (з них дітей – 3214 та медичних працівників –3594),- летальних випадків (осіб) – 1 204 (з них медичних працівників –29).Здійснили тестувань всього:методом ПЛР (осіб) – 261 205,методом ІФА (осіб) –177 708.Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:Луцька ТГ – 5Іваничівська ТГ – 1