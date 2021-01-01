вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги за минулу добу

Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги за минулу добу
Станом на 28 липня на Волині протягом попередньої доби зареєсnрували 6 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це йдеться на сайті ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».

Також за добу:
Одужало (осіб) – 1,
Летальних випадків (осіб) – 0.

Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 203,
методом ІФА (осіб) – 251,
експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 413.

Діючі активні випадки на сьогодні — 55, що становить 5,3 на 100 тис. населення.

За весь час пандемії в області:
- захворіло (осіб) – 62 280 (з них дітей – 3215 та медичних працівників –3627),
- одужало ( осіб) – 61 021 (з них дітей – 3214 та медичних працівників –3594),
- летальних випадків (осіб) – 1 204 (з них медичних працівників –29).

Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 261 205,
методом ІФА (осіб) –177 708.

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцький район – 5 хворих:

Луцька ТГ – 5

Володимир-Волинський район – 1 хворий:

Іваничівська ТГ – 1

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Волинь, статистика
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:54
Коронавірус в Україні: повідомили про кількість заражених, виявлених за минулу добу
27 липень, 08:59
На Волині за добу – лише 2 випадки Covid-19
26 липень, 09:35
Повідомили, скільки заражених COVID-19 виявили в Україні за минулу добу
26 липень, 08:52
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поводилися агресивно та перешкоджали інспекції: у селі на Волині виявили нелегальних працівників
Сьогодні, 10:15
У Рованцях автомобіль злетів у кювет та перекинувся
Сьогодні, 10:03
Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги за минулу добу
Сьогодні, 09:58
У Луцьку кавуни перевірили на нітрати: чи безпечно їсти соковиту ягоду. ВІДЕО
Сьогодні, 09:45
Поблизу Рівного зіткнулися фургон та автобус, в якому було пів сотні людей. ФОТО
Сьогодні, 09:27
Схожі новини
За добу на Волині ніхто не захворів і не помер від COVID-19 За добу на Волині ніхто не захворів і не помер від COVID-19
27 липень, 11:08
На Волині за добу – лише 2 випадки Covid-19 На Волині за добу – лише 2 випадки Covid-19
26 липень, 09:35
Коронавірус на Волині: якою є ситуація за останню добу Коронавірус на Волині: якою є ситуація за останню добу
25 липень, 10:35
Повідомили статистику щодо коронавірусу на Волині за минулу добу Повідомили статистику щодо коронавірусу на Волині за минулу добу
21 липень, 09:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За добу на Волині ніхто не захворів і не помер від COVID-19
27 липень, 11:08
 1
У Луцьку охочі можуть безкоштовно пройти діагностику організму
Сьогодні, 10:50
 0
Через негоду дев’ять сіл на Волині – без світла
Сьогодні, 10:37
 0
Робота із зарплатою від 15 до 35 тисяч: які вакансії наявні у Луцьку та районі. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 10:30
 0
Поводилися агресивно та перешкоджали інспекції: у селі на Волині виявили нелегальних працівників
Сьогодні, 10:15
 0
Медіа
відео
1/8