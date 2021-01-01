Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги за минулу добу
Сьогодні, 09:58
Станом на 28 липня на Волині протягом попередньої доби зареєсnрували 6 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це йдеться на сайті ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Також за добу:
Одужало (осіб) – 1,
Летальних випадків (осіб) – 0.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 203,
методом ІФА (осіб) – 251,
експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 413.
Діючі активні випадки на сьогодні — 55, що становить 5,3 на 100 тис. населення.
За весь час пандемії в області:
- захворіло (осіб) – 62 280 (з них дітей – 3215 та медичних працівників –3627),
- одужало ( осіб) – 61 021 (з них дітей – 3214 та медичних працівників –3594),
- летальних випадків (осіб) – 1 204 (з них медичних працівників –29).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 261 205,
методом ІФА (осіб) –177 708.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 5 хворих:
Луцька ТГ – 5
Володимир-Волинський район – 1 хворий:
Іваничівська ТГ – 1
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Про це йдеться на сайті ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
Також за добу:
Одужало (осіб) – 1,
Летальних випадків (осіб) – 0.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 203,
методом ІФА (осіб) – 251,
експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 413.
Діючі активні випадки на сьогодні — 55, що становить 5,3 на 100 тис. населення.
За весь час пандемії в області:
- захворіло (осіб) – 62 280 (з них дітей – 3215 та медичних працівників –3627),
- одужало ( осіб) – 61 021 (з них дітей – 3214 та медичних працівників –3594),
- летальних випадків (осіб) – 1 204 (з них медичних працівників –29).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 261 205,
методом ІФА (осіб) –177 708.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 5 хворих:
Луцька ТГ – 5
Володимир-Волинський район – 1 хворий:
Іваничівська ТГ – 1
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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