У Рованцях автомобіль злетів у кювет та перекинувся
Сьогодні, 10:03
У селі Рованці, що біля Луцька сталася дорожня автопригода.
Про це з посиланням на очевидців повідомляє видання "Волинські новини".
Так, сьогодні, 28 липня, вранці у селі Рованці ВАЗ 21099 злетів у кювет та перекинувся. Унаслідок ДТП постраждав водій.
Як зазначили у коментарі у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, на місці працювала бригада швидкої медичної допомоги. Постраждалий у ДТП водій від госпіталізації відмовився.
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Про це з посиланням на очевидців повідомляє видання "Волинські новини".
Так, сьогодні, 28 липня, вранці у селі Рованці ВАЗ 21099 злетів у кювет та перекинувся. Унаслідок ДТП постраждав водій.
Як зазначили у коментарі у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, на місці працювала бригада швидкої медичної допомоги. Постраждалий у ДТП водій від госпіталізації відмовився.
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