У Рованцях автомобіль злетів у кювет та перекинувся





Про це з посиланням на очевидців повідомляє видання "



Так, сьогодні, 28 липня, вранці у селі Рованці ВАЗ 21099 злетів у кювет та перекинувся. Унаслідок ДТП постраждав водій.



Як зазначили у коментарі у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, на місці працювала бригада швидкої медичної допомоги. Постраждалий у ДТП водій від госпіталізації відмовився.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Рованці, що біля Луцька сталася дорожня автопригода.Про це з посиланням на очевидців повідомляє видання " Волинські новини ".Так, сьогодні, 28 липня, вранці у селі Рованці ВАЗ 21099 злетів у кювет та перекинувся. Унаслідок ДТП постраждав водій.Як зазначили у коментарі у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, на місці працювала бригада швидкої медичної допомоги. Постраждалий у ДТП водій від госпіталізації відмовився.

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