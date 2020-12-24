вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Рованцях автомобіль злетів у кювет та перекинувся

У Рованцях автомобіль злетів у кювет та перекинувся
У селі Рованці, що біля Луцька сталася дорожня автопригода.

Про це з посиланням на очевидців повідомляє видання "Волинські новини".

Так, сьогодні, 28 липня, вранці у селі Рованці ВАЗ 21099 злетів у кювет та перекинувся. Унаслідок ДТП постраждав водій.

Як зазначили у коментарі у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, на місці працювала бригада швидкої медичної допомоги. Постраждалий у ДТП водій від госпіталізації відмовився.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рованці, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Робота із зарплатою від 15 до 35 тисяч: які вакансії наявні у Луцьку та районі. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 10:30
Поводилися агресивно та перешкоджали інспекції: у селі на Волині виявили нелегальних працівників
Сьогодні, 10:15
У Рованцях автомобіль злетів у кювет та перекинувся
Сьогодні, 10:03
Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги за минулу добу
Сьогодні, 09:58
У Луцьку кавуни перевірили на нітрати: чи безпечно їсти соковиту ягоду. ВІДЕО
Сьогодні, 09:45
Схожі новини
У Рованцях зіткнулися легковики. ФОТО У Рованцях зіткнулися легковики. ФОТО
26 липень, 17:46
Автомобіль влетів у паркан і лишився без колеса: поблизу Луцька трапилася ДТП. ФОТО Автомобіль влетів у паркан і лишився без колеса: поблизу Луцька трапилася ДТП. ФОТО
24 грудень, 2020, 14:22
Під Луцьком зіткнулися дві автівки. ВІДЕО Під Луцьком зіткнулися дві автівки. ВІДЕО
22 травень, 2020, 21:23
Поблизу Луцька мікроавтобус на смерть збив бабусю Поблизу Луцька мікроавтобус на смерть збив бабусю
09 березень, 2020, 22:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За добу на Волині ніхто не захворів і не помер від COVID-19
27 липень, 11:08
 1
У Луцьку охочі можуть безкоштовно пройти діагностику організму
Сьогодні, 10:50
 0
Через негоду дев’ять сіл на Волині – без світла
Сьогодні, 10:37
 0
Робота із зарплатою від 15 до 35 тисяч: які вакансії наявні у Луцьку та районі. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 10:30
 0
Поводилися агресивно та перешкоджали інспекції: у селі на Волині виявили нелегальних працівників
Сьогодні, 10:15
 0
Медіа
відео
1/8