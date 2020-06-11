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Через негоду дев’ять сіл на Волині – без світла

Через негоду дев’ять сіл на Волині – без світла
Станом на 10:00 28 липня на Волині негодою було знеструмлено 9 населених пунктів.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі «Волиньобленерго».

Інформують, що потужні пориви вітру спричинили пошкодження і відключення електромереж у на території колишніх Ратнівського та Маневицького районів. Наразі без електропостачання залишилося повністю 9 населених пунктів. Аварійно відключені 3 лінії 10 кВ, 93 трансформаторні підстанції.

Додають, що над ліквідацією аварійних ситуацій працює оперативний персонал філій ПрАТ «Волиньобенерго», задіяли спецтехніку.

«У негоду будьте максимально обережними на вулицях, поблизу дерев та ліній електропередачі. Не наближайтеся до обірваного проводу ближче як на 8 метрів і в жодному разі не торкайтеся його.

Просимо вас із розумінням поставитися до тимчасових незручностей! Якщо ви стали свідком пошкодження електрообладнання, будь ласка, повідомте про це до кол-центру «Волиньобленерго» 0 800 21 01 31 (цілодобово)», - додають у повідомленні «Волиньобленерго».

Зображення ілюстративне

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Теги: відключення, негода, вітер, світло
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