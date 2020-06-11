Через негоду дев’ять сіл на Волині – без світла
Сьогодні, 10:37
Станом на 10:00 28 липня на Волині негодою було знеструмлено 9 населених пунктів.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі «Волиньобленерго».
Інформують, що потужні пориви вітру спричинили пошкодження і відключення електромереж у на території колишніх Ратнівського та Маневицького районів. Наразі без електропостачання залишилося повністю 9 населених пунктів. Аварійно відключені 3 лінії 10 кВ, 93 трансформаторні підстанції.
Додають, що над ліквідацією аварійних ситуацій працює оперативний персонал філій ПрАТ «Волиньобенерго», задіяли спецтехніку.
«У негоду будьте максимально обережними на вулицях, поблизу дерев та ліній електропередачі. Не наближайтеся до обірваного проводу ближче як на 8 метрів і в жодному разі не торкайтеся його.
Просимо вас із розумінням поставитися до тимчасових незручностей! Якщо ви стали свідком пошкодження електрообладнання, будь ласка, повідомте про це до кол-центру «Волиньобленерго» 0 800 21 01 31 (цілодобово)», - додають у повідомленні «Волиньобленерго».
Зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі «Волиньобленерго».
Інформують, що потужні пориви вітру спричинили пошкодження і відключення електромереж у на території колишніх Ратнівського та Маневицького районів. Наразі без електропостачання залишилося повністю 9 населених пунктів. Аварійно відключені 3 лінії 10 кВ, 93 трансформаторні підстанції.
Додають, що над ліквідацією аварійних ситуацій працює оперативний персонал філій ПрАТ «Волиньобенерго», задіяли спецтехніку.
«У негоду будьте максимально обережними на вулицях, поблизу дерев та ліній електропередачі. Не наближайтеся до обірваного проводу ближче як на 8 метрів і в жодному разі не торкайтеся його.
Просимо вас із розумінням поставитися до тимчасових незручностей! Якщо ви стали свідком пошкодження електрообладнання, будь ласка, повідомте про це до кол-центру «Волиньобленерго» 0 800 21 01 31 (цілодобово)», - додають у повідомленні «Волиньобленерго».
Зображення ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку охочі можуть безкоштовно пройти діагностику організму
Сьогодні, 10:50
Через негоду дев’ять сіл на Волині – без світла
Сьогодні, 10:37
Робота із зарплатою від 15 до 35 тисяч: які вакансії наявні у Луцьку та районі. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 10:30
Поводилися агресивно та перешкоджали інспекції: у селі на Волині виявили нелегальних працівників
Сьогодні, 10:15
У Рованцях автомобіль злетів у кювет та перекинувся
Сьогодні, 10:03