У Луцьку охочі можуть безкоштовно пройти діагностику організму





Як розповіла Тетяна Масікова, обстеження здійснюють на базі обласного госпіталю ветеранів війни.



"Ми робимо усі обстеження кардіологічні, оплачуються Національною службою охорони здоров'я. Скільки треба буде – стільки ми будемо обстежувати амбулаторно і стаціонарно", – повідомила очільниця медзакладу.



Першими учасниками проєкту стали лучанки Людмила Лисюк та Ольга Рапай. Упродовж двох-трьох днів жінки пройдуть комплексну діагностику організму.



Ольга Рапай розповіла, що часто бере участь у спортивних змаганнях, тому обстеження покаже можливість активної фізичної діяльності. "Треба знати на скільки це можливо у нашому віці", – каже лучанка.



Діагностика відбувається швидко та без черг, розповіла Людмила Лисюк.



Каже: аби пройти планове обстеження, потрібно йти до свого сімейного лікаря, записуватися і чекати свого запису, здавати аналізи і чекати в чергах.



"Коли людина хвора, то може не дочекатися і статися непоправне", – говорить жінка.



Учасників програми обстежують у перший день, зокрема роблять кардіограму, аналізи та моніторинг добового тиску, зазначила лікарка-кардіологиня Наталія Олянська.



"Наступного дня ультразвукове обстеження серця, далі – добовий моніторинг електрокардіограми, біохімічні обстеження", – додала лікарка.



Ініціювали обстеження серцево-судинної системи учасники громадської організації "Університет третього віку". Заступниця голови Катерина Мельник каже: до участі у проєкті запрошуватимуть інші громадські організації обласного центру.



"Думаю, що зі студентів нашого Університету третього віку мінімум 50 % пройдуть обстеження. Звичайно, це не буде одномоментно", – зазначила жінка.



Кардіологічний скринінг, зі слів заступниці голови громадської організації, планують проводити до кінця року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині почала діяти програма "Кардіологічний скринінг", у межах якого люди, старші 55 років, можуть безплатно перевірити стан здоров'я. Кожен охочий за направленням сімейного лікаря може пройти в Луцьку обстеження серцево-судинної системи.Як розповіла Суспільному директорка КП "Волинський обласний госпіталь ветеранів війни", обстеження здійснюють на базі обласного госпіталю ветеранів війни."Ми робимо усі обстеження кардіологічні, оплачуються Національною службою охорони здоров'я. Скільки треба буде – стільки ми будемо обстежувати амбулаторно і стаціонарно", – повідомила очільниця медзакладу.Першими учасниками проєкту стали лучанкитаУпродовж двох-трьох днів жінки пройдуть комплексну діагностику організму.Ольга Рапай розповіла, що часто бере участь у спортивних змаганнях, тому обстеження покаже можливість активної фізичної діяльності. "Треба знати на скільки це можливо у нашому віці", – каже лучанка.Діагностика відбувається швидко та без черг, розповіла Людмила Лисюк.Каже: аби пройти планове обстеження, потрібно йти до свого сімейного лікаря, записуватися і чекати свого запису, здавати аналізи і чекати в чергах."Коли людина хвора, то може не дочекатися і статися непоправне", – говорить жінка.Учасників програми обстежують у перший день, зокрема роблять кардіограму, аналізи та моніторинг добового тиску, зазначила лікарка-кардіологиня"Наступного дня ультразвукове обстеження серця, далі – добовий моніторинг електрокардіограми, біохімічні обстеження", – додала лікарка.Ініціювали обстеження серцево-судинної системи учасники громадської організації "Університет третього віку". Заступниця головикаже: до участі у проєкті запрошуватимуть інші громадські організації обласного центру."Думаю, що зі студентів нашого Університету третього віку мінімум 50 % пройдуть обстеження. Звичайно, це не буде одномоментно", – зазначила жінка.Кардіологічний скринінг, зі слів заступниці голови громадської організації, планують проводити до кінця року.

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