Вирвані дерева та розкриті дахи будинків: у волинській громаді негода наробила лиха





Про це Віталій Бірук.



Як розповів Віталій Бірук, негода розпочалася о восьмій вечора та вирувала всього близько 15 хвилин. Прийшла зі сторони Забродівської територіальної громади, де також, з його слів, наробила лиха.



Голова громади каже, що за попередніми підрахунками вітер повиривав десятки дерев, розкрив дахи будинків, вулиці залишилися без світла.



Зокрема, найбільше дерев повиривало у цетральному парку, на вулиці Богдана Хмельницького та на території вулиці Нової.



"Частково знесло дах у дошкільному навчальному закладі та на будівлі комунгоспу. Позривало шифер з багатоквартирних будинків селища", — розповів Віталій Бірук.



Ввечері зібралась місцева комісія ТЕБ та НС. Зі слів Віталія Бірука, до 22 години рятувальники частково порозчищали дороги від повалених дерев. Сьогодні, 28 липня спеціалісти працюють над відновленням електроенергії у селищі.



Зі слів прес-секретарки ПрАТ "Волиньобленерго" Інни Ройко, станом на десяту годину ранку 28 липня негода на Волині знеструмила 9 населених пунктів у колишніх Маневицькому та Ратнівському районах.



Головне фото - з інтернет-видання Район. Ратне

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