У місті на Волині не поділили дорогу бус та мотоцикліст. ФОТО





Про це повідомляє



ДТП сталася близько 11:00. На місці працювала поліція, а також викликали "швидку". Чоловік, що керував мотоциклом, значних травм не отримав. Транспортні засоби мають механічні пошкодження.



Як розповіли БУГу, обидва транспортні засоби прямували на перехрестя з вулиці Козацької, мотоцикл повертав вліво на Устилузьку.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28-го липня на перехресті біля пам’ятника-танка у Володимирі трапилася ДТП. Зіткнулися мотоцикл та бус.Про це повідомляє "Буг". ДТП сталася близько 11:00. На місці працювала поліція, а також викликали "швидку". Чоловік, що керував мотоциклом, значних травм не отримав. Транспортні засоби мають механічні пошкодження.Як розповіли БУГу, обидва транспортні засоби прямували на перехрестя з вулиці Козацької, мотоцикл повертав вліво на Устилузьку.

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