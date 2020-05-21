У місті на Волині не поділили дорогу бус та мотоцикліст. ФОТО
Сьогодні, 11:55
28-го липня на перехресті біля пам’ятника-танка у Володимирі трапилася ДТП. Зіткнулися мотоцикл та бус.
Про це повідомляє "Буг".
ДТП сталася близько 11:00. На місці працювала поліція, а також викликали "швидку". Чоловік, що керував мотоциклом, значних травм не отримав. Транспортні засоби мають механічні пошкодження.
Як розповіли БУГу, обидва транспортні засоби прямували на перехрестя з вулиці Козацької, мотоцикл повертав вліво на Устилузьку.
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Про це повідомляє "Буг".
ДТП сталася близько 11:00. На місці працювала поліція, а також викликали "швидку". Чоловік, що керував мотоциклом, значних травм не отримав. Транспортні засоби мають механічні пошкодження.
Як розповіли БУГу, обидва транспортні засоби прямували на перехрестя з вулиці Козацької, мотоцикл повертав вліво на Устилузьку.
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