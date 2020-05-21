вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині не поділили дорогу бус та мотоцикліст. ФОТО

У місті на Волині не поділили дорогу бус та мотоцикліст. ФОТО
28-го липня на перехресті біля пам’ятника-танка у Володимирі трапилася ДТП. Зіткнулися мотоцикл та бус.

Про це повідомляє "Буг".

ДТП сталася близько 11:00. На місці працювала поліція, а також викликали "швидку". Чоловік, що керував мотоциклом, значних травм не отримав. Транспортні засоби мають механічні пошкодження.

Як розповіли БУГу, обидва транспортні засоби прямували на перехрестя з вулиці Козацької, мотоцикл повертав вліво на Устилузьку.

У місті на Волині не поділили дорогу бус та мотоцикліст. ФОТО
У місті на Волині не поділили дорогу бус та мотоцикліст. ФОТО
У місті на Волині не поділили дорогу бус та мотоцикліст. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир, аварія, мотоцикліст
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцьким тролейбусам №4 та №4-а відновили маршрут до Привокзального майдану
Сьогодні, 12:25
У Луцьку змагаються пожежники з усієї країни. ФОТО
Сьогодні, 12:11
У місті на Волині не поділили дорогу бус та мотоцикліст. ФОТО
Сьогодні, 11:55
У Луцьку знесуть пам’ятник Бандері перед РАЦСом. ВІДЕО
Сьогодні, 11:41
Вирвані дерева та розкриті дахи будинків: у волинській громаді негода наробила лиха
Сьогодні, 11:29
Схожі новини
У місті на Волині зіткнулися легковик та скутер У місті на Волині зіткнулися легковик та скутер
21 травень, 2020, 17:28
На Волині – аварія з потерпілим. ВІДЕО На Волині – аварія з потерпілим. ВІДЕО
15 липень, 13:40
Школярка, яку на Волині збив мотоцикліст, – у важкому стані в реанімації Школярка, яку на Волині збив мотоцикліст, – у важкому стані в реанімації
13 липень, 12:58
На Волині хлопець за кермом мотоцикла збив 11-річну дівчинку, постраждала – у лікарні На Волині хлопець за кермом мотоцикла збив 11-річну дівчинку, постраждала – у лікарні
13 липень, 10:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За добу на Волині ніхто не захворів і не помер від COVID-19
27 липень, 11:08
 1
Луцьким тролейбусам №4 та №4-а відновили маршрут до Привокзального майдану
Сьогодні, 12:25
 0
У Луцьку змагаються пожежники з усієї країни. ФОТО
Сьогодні, 12:11
 0
У місті на Волині не поділили дорогу бус та мотоцикліст. ФОТО
Сьогодні, 11:55
 0
У Луцьку знесуть пам’ятник Бандері перед РАЦСом. ВІДЕО
Сьогодні, 11:41
 0
Медіа
відео
1/8