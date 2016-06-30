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У Луцьку змагаються пожежники з усієї країни. ФОТО

У Луцьку змагаються пожежники з усієї країни. ФОТО
У Луцьку - змагання за кубок України з пожежно-прикладного спорту
Сьогодні, 28 липня, в обласному центрі розпочалися змагання з пожежно-прикладного спорту. Про це інформують у пресслужбі мерії.

Виборювати звання найсильнішої будуть 14 команд з різних регіонів України.

Серед учасників заслужені майстри спорту та майстри спорту міжнародного класу з ППС, студенти вищих навчальних закладів ДСНС. Рятувальники змагатимуться у таких дисциплінах: підйом по штурмовій драбині у вікно 4-о поверху, подолання 100 метрової смуги з перешкодами, двоборстві, пожежній естафеті 4х100 метрів та бойовому розгортанні.

Учасників свята прийшли привітати представники обласної та міської влади. Звертаючись до присутніх, заступник Луцького міського голови Ірина Чебелюк зазначила: “Ваша робота — особлива, адже ви першими приймаєте виклики надзвичайних ситуацій. І, звісно, без належної фізичної підготовки впоратися з ними дуже складно. Знаю, що сьогодні тут зібралися найкращі, котрі зможуть здивувати своїми вміннями. Бажаю, щоб обставини для цього завжди були сприятливими, ви отримали новий досвід і навики”.

Лучани і гості міста можуть відвідати змагання й підтримати земляків протягом трьох днів: з 28 по 30 липня. Саме на передостанній день літа заплановано нагородження спортсменів та вручення кубка України. Локація — 25-та Державна пожежно-рятувальна частина, вулиця Грибоєдова, 1.


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Теги: змагання, пожежники, Луцьк
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