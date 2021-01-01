124 країни світу відкриті для українських туристів
Сьогодні, 19:18
Громадяни України наразі можуть подорожувати до 124 країн світу, в тому числі для них відкриті популярні туристичні напрямки.
Як передає кореспондент Укрінформу, про це на онлайн-брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
«Станом на сьогодні для громадян України відкрито кордони 124 країн світу – це літо набагато вільніше в плані подорожей, ніж минуле», - сказав Кулеба.
Він додав, що серед популярних туристичних напрямів уже відкриті - Албанія, Болгарія, Греція, Грузія, Домініканська Республіка, Єгипет, Куба, Мальдіви, ОАЕ, Сейшельські острови, Таїланд, Туніс, Туреччина, Хорватія, Чорногорія.
Водночас Кулеба зауважив, що пандемія коронавірусу триває. У цьому контексті він закликав співвітчизників дотримуватися санітарних правил під час подорожей і нагадав, що МЗС створило для подорожуючих онлайн-карту, де можна отримати точні дані щодо умов в’їзду або транзиту.
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Як передає кореспондент Укрінформу, про це на онлайн-брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
«Станом на сьогодні для громадян України відкрито кордони 124 країн світу – це літо набагато вільніше в плані подорожей, ніж минуле», - сказав Кулеба.
Він додав, що серед популярних туристичних напрямів уже відкриті - Албанія, Болгарія, Греція, Грузія, Домініканська Республіка, Єгипет, Куба, Мальдіви, ОАЕ, Сейшельські острови, Таїланд, Туніс, Туреччина, Хорватія, Чорногорія.
Водночас Кулеба зауважив, що пандемія коронавірусу триває. У цьому контексті він закликав співвітчизників дотримуватися санітарних правил під час подорожей і нагадав, що МЗС створило для подорожуючих онлайн-карту, де можна отримати точні дані щодо умов в’їзду або транзиту.
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