Луцьким тролейбусам №4 та №4-а відновили маршрут до Привокзального майдану





Протягом літнього періоду на цих маршрутах курсуватиме по одному тролейбусу.



Нагадаємо, 1 липня рух тролейбусів змінили через пошкодження підземної кабельної мережі підприємства електротранспорту. Під час ремонтних робіт рух тролейбусів № 4 та № 4-а тимчасово курсували до готелю «Україна».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 28 липня 2021 року відновлять рух тролейбусів за маршрутом №4 та №4а, до Залізничного вокзалу. Про це інформують у Луцькраді.Протягом літнього періоду на цих маршрутах курсуватиме по одному тролейбусу.Нагадаємо, 1 липня рух тролейбусів змінили через пошкодження підземної кабельної мережі підприємства електротранспорту. Під час ремонтних робіт рух тролейбусів № 4 та № 4-а тимчасово курсували до готелю «Україна».

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