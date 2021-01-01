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Луцьким тролейбусам №4 та №4-а відновили маршрут до Привокзального майдану

Луцьким тролейбусам №4 та №4-а відновили маршрут до Привокзального майдану
З 28 липня 2021 року відновлять рух тролейбусів за маршрутом №4 та №4а, до Залізничного вокзалу. Про це інформують у Луцькраді.

Протягом літнього періоду на цих маршрутах курсуватиме по одному тролейбусу.

Нагадаємо, 1 липня рух тролейбусів змінили через пошкодження підземної кабельної мережі підприємства електротранспорту. Під час ремонтних робіт рух тролейбусів № 4 та № 4-а тимчасово курсували до готелю «Україна».

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Теги: Луцьк, тролейбуси
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