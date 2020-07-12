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Зеленський розповів, чи зростуть ціни на електроенергію з 1 серпня

Зеленський розповів, чи зростуть ціни на електроенергію з 1 серпня
Президент Володимир Зеленський запевнив, що з 1 серпня зростання ціни на електроенергію для населення не відбудеться.
Питання вартості електроенергії буде розглянуто на засіданні РНБО цього тижня, заявив глава держави в інтерв'ю низці телеканалів у рамках форуму "Україна 30. Децентралізація", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми повинні зробити все, щоб ціни на електроенергію не піднімались для людей. По-друге, це фейкова інформація, що з 1 серпня ціни на електроенергію для людей будуть вищі. Підміняють дуже сильно поняття, тому що десь щось для якихось підприємств зростає, але я би тут не говорив про суспільство", - сказав Зеленський.

Він поінформував, що попросив винести питання цін на електроенергію на засідання Ради національної безпеки та оборони на цьому тижні, щоб, за його словами, "люди зрозуміли, що з 1 серпня сюрпризів для суспільства не буде".

"Електроенергія..., вважаю, ми повинні зробити, щоб збільшення не було. Моє відношення до цього дуже просте... сьогодні 1,68 (грн/кВт-год - ред.). Я вважаю, що у нас є низка населення, яке не може собі дозволити платити навіть 1,68. Тому РНБО буде розглядати також це питання щодо населення України і можливість зменшення цін на електроенергію для таких окремих верств населення", - розповів Президент.

Раніше уряд продовжував дію ПСО на постачання електроенергії для населення до 1 серпня.

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Теги: електроенергія, ціни, Володимир Зеленський
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