На Волині вперше відбудеться Торчинський ярмарок: чим дивуватимуть гостей. ВІДЕО





У програмі: театралізовані дійства, середньовічні танці, майстерки, концерти, лекції, ярмарок і багато-багато іншого. Повних перелік заходів – нижче.



Програма заходів



Локація: площа перед Будинком культури



12:00. Театралізоване дійство «Сказання про Магдебурзьке право» (театр «ГаРмИдЕр», театральна майстерня «ДогориДриґом» (Луцьк))

12:15. Святкова хода до центральної площі Торчина

Локація: Площа для видовиськ (Центральна площа Торчина)



12:20. Театрально-фольклорне дійство «До Торчина на ярмарок», виступ фольклорних колективів: «Родинне перевесло» (с. Веселе), заслужений народний ансамбль пісні і танцю України «Колос».

12:45. Вітання організаторів «Торчинського ярмарку»

13:00. Інтермедія «Диявол на ярмарку» (театр «ГаРмИдЕр» (Луцьк))

13:20. Середньовічні танці і майстерки. Дім історичного танцю «Тартан» (Ужгород)\

14:00. Казкове видовище «Сестрички відьмочки» (театральна майстерня «ДогориДриґом» (Луцьк))

15:00. Лірник Андрій Ляшук (Рівне)

15:40. Оповідки про Торчин Єжи Язвінські (театральна майстерня «ДогориДриґом» (Луцьк))

16:00. Східні імпровізації від танцівниці Аміри (Луцьк) та перкусіоніста Тараса Мозоля (Рівне)

16:40. Середньовічний фарс «Лохань» (театр «ГаРмИдЕр» (Луцьк))

17:00. Концерт театрально-музичного гурту «YAGÓDY» (Львів).

17:40. Представлення малюнків «Ярмаркові замальовки» (студія «Чарівне янголятко» (Торчин))

18:00. Вулична вистава «Весела історія царівни Несміяни» (вуличний театр на ходулях «Хайлатс» (Київ).

19:00. Розігрування «Великого ярмаркового кошика».

19:15. Концерт гурту «The Doox» (Київ).

20:20. Середньовічні танці і майстерки. Дім історичного танцю «Тартан» (Ужгород)

21:00. Концерт гурту «Ярра» (Київ-Бориспіль).



Локація: Академія семи мистецтв (актова зала Торчинської дитячої музичної школи)



13:30. Лекція Тетяни Яцечко-Блаженко «Історія ярмарків в Торчинській громаді»

15:00. Вистава в стилі вуличного народного театру «Кобиляча голова» (дитяча театральна студія «Бешкетники» (Луцьк))

16:00. Концерт-гутірка від лірника Андрія Ляшука (Рівне)

17:00. Майстерка «Мистецтво східного танцю від початку часів до Золотого віку» від Анжели Арутюнян (Луцьк)

Екскурсії Історичним музеєм імені Григорія Гуртового та вулицями Торчина від Олександра Мельника. 13:30, 15:00, 17:30 (за попереднім записом під час фестивалю)



Локація: Ярмаркова площа



11:00 – 19:00 – ярмарок від виробників з Великої Волині

Локація: Ремісничі цехи



11:00 – 19:00 – ярмарок майстрів / майстерки з традиційних ремесел;



Локація: Гільдія корчмарів



11:00 – 22:00 – кухня та всілякі яства.



Після завершення фестивалю (після 22:00) будуть організовані додаткові рейси Торчин-Луцьк (відповідно до звичного тарифу).



Дрес-код. Організатори запрошують розділити святковий настрій і підібрати одяг з лляної тканини стриманого пастельного кольору (не використовувати відкриті жовтий, синій, червоно-бордовий).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже цієї суботи, 31 липня, вперше відбудеться Торчинський ярмарок, який цілком може стати конкурентом Сорочинському. Локація – селище Торчин. Про це інформує 12 канал. У програмі: театралізовані дійства, середньовічні танці, майстерки, концерти, лекції, ярмарок і багато-багато іншого. Повних перелік заходів – нижче.: площа перед Будинком культури12:00. Театралізоване дійство «Сказання про Магдебурзьке право» (театр «ГаРмИдЕр», театральна майстерня «ДогориДриґом» (Луцьк))12:15. Святкова хода до центральної площі ТорчинаЛокація: Площа для видовиськ (Центральна площа Торчина)12:20. Театрально-фольклорне дійство «До Торчина на ярмарок», виступ фольклорних колективів: «Родинне перевесло» (с. Веселе), заслужений народний ансамбль пісні і танцю України «Колос».12:45. Вітання організаторів «Торчинського ярмарку»13:00. Інтермедія «Диявол на ярмарку» (театр «ГаРмИдЕр» (Луцьк))13:20. Середньовічні танці і майстерки. Дім історичного танцю «Тартан» (Ужгород)\14:00. Казкове видовище «Сестрички відьмочки» (театральна майстерня «ДогориДриґом» (Луцьк))15:00. Лірник Андрій Ляшук (Рівне)15:40. Оповідки про Торчин Єжи Язвінські (театральна майстерня «ДогориДриґом» (Луцьк))16:00. Східні імпровізації від танцівниці Аміри (Луцьк) та перкусіоніста Тараса Мозоля (Рівне)16:40. Середньовічний фарс «Лохань» (театр «ГаРмИдЕр» (Луцьк))17:00. Концерт театрально-музичного гурту «YAGÓDY» (Львів).17:40. Представлення малюнків «Ярмаркові замальовки» (студія «Чарівне янголятко» (Торчин))18:00. Вулична вистава «Весела історія царівни Несміяни» (вуличний театр на ходулях «Хайлатс» (Київ).19:00. Розігрування «Великого ярмаркового кошика».19:15. Концерт гурту «The Doox» (Київ).20:20. Середньовічні танці і майстерки. Дім історичного танцю «Тартан» (Ужгород)21:00. Концерт гурту «Ярра» (Київ-Бориспіль).Академія семи мистецтв (актова зала Торчинської дитячої музичної школи)13:30. Лекція Тетяни Яцечко-Блаженко «Історія ярмарків в Торчинській громаді»15:00. Вистава в стилі вуличного народного театру «Кобиляча голова» (дитяча театральна студія «Бешкетники» (Луцьк))16:00. Концерт-гутірка від лірника Андрія Ляшука (Рівне)17:00. Майстерка «Мистецтво східного танцю від початку часів до Золотого віку» від Анжели Арутюнян (Луцьк)Екскурсії Історичним музеєм імені Григорія Гуртового та вулицями Торчина від Олександра Мельника. 13:30, 15:00, 17:30 (за попереднім записом під час фестивалю)Ярмаркова площа11:00 – 19:00 – ярмарок від виробників з Великої ВолиніЛокація: Ремісничі цехи11:00 – 19:00 – ярмарок майстрів / майстерки з традиційних ремесел;Гільдія корчмарів11:00 – 22:00 – кухня та всілякі яства.Після завершення фестивалю (після 22:00) будуть організовані додаткові рейси Торчин-Луцьк (відповідно до звичного тарифу).. Організатори запрошують розділити святковий настрій і підібрати одяг з лляної тканини стриманого пастельного кольору (не використовувати відкриті жовтий, синій, червоно-бордовий).

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