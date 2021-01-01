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На Волині вперше відбудеться Торчинський ярмарок: чим дивуватимуть гостей. ВІДЕО

На Волині вперше відбудеться Торчинський ярмарок: чим дивуватимуть гостей. ВІДЕО
Вже цієї суботи, 31 липня, вперше відбудеться Торчинський ярмарок, який цілком може стати конкурентом Сорочинському. Локація – селище Торчин. Про це інформує 12 канал.

У програмі: театралізовані дійства, середньовічні танці, майстерки, концерти, лекції, ярмарок і багато-багато іншого. Повних перелік заходів – нижче.

Програма заходів

Локація: площа перед Будинком культури

12:00. Театралізоване дійство «Сказання про Магдебурзьке право» (театр «ГаРмИдЕр», театральна майстерня «ДогориДриґом» (Луцьк))
12:15. Святкова хода до центральної площі Торчина
Локація: Площа для видовиськ (Центральна площа Торчина)

12:20. Театрально-фольклорне дійство «До Торчина на ярмарок», виступ фольклорних колективів: «Родинне перевесло» (с. Веселе), заслужений народний ансамбль пісні і танцю України «Колос».
12:45. Вітання організаторів «Торчинського ярмарку»
13:00. Інтермедія «Диявол на ярмарку» (театр «ГаРмИдЕр» (Луцьк))
13:20. Середньовічні танці і майстерки. Дім історичного танцю «Тартан» (Ужгород)\
14:00. Казкове видовище «Сестрички відьмочки» (театральна майстерня «ДогориДриґом» (Луцьк))
15:00. Лірник Андрій Ляшук (Рівне)
15:40. Оповідки про Торчин Єжи Язвінські (театральна майстерня «ДогориДриґом» (Луцьк))
16:00. Східні імпровізації від танцівниці Аміри (Луцьк) та перкусіоніста Тараса Мозоля (Рівне)
16:40. Середньовічний фарс «Лохань» (театр «ГаРмИдЕр» (Луцьк))
17:00. Концерт театрально-музичного гурту «YAGÓDY» (Львів).
17:40. Представлення малюнків «Ярмаркові замальовки» (студія «Чарівне янголятко» (Торчин))
18:00. Вулична вистава «Весела історія царівни Несміяни» (вуличний театр на ходулях «Хайлатс» (Київ).
19:00. Розігрування «Великого ярмаркового кошика».
19:15. Концерт гурту «The Doox» (Київ).
20:20. Середньовічні танці і майстерки. Дім історичного танцю «Тартан» (Ужгород)
21:00. Концерт гурту «Ярра» (Київ-Бориспіль).

Локація: Академія семи мистецтв (актова зала Торчинської дитячої музичної школи)

13:30. Лекція Тетяни Яцечко-Блаженко «Історія ярмарків в Торчинській громаді»
15:00. Вистава в стилі вуличного народного театру «Кобиляча голова» (дитяча театральна студія «Бешкетники» (Луцьк))
16:00. Концерт-гутірка від лірника Андрія Ляшука (Рівне)
17:00. Майстерка «Мистецтво східного танцю від початку часів до Золотого віку» від Анжели Арутюнян (Луцьк)
Екскурсії Історичним музеєм імені Григорія Гуртового та вулицями Торчина від Олександра Мельника. 13:30, 15:00, 17:30 (за попереднім записом під час фестивалю)

Локація: Ярмаркова площа

11:00 – 19:00 – ярмарок від виробників з Великої Волині
Локація: Ремісничі цехи

11:00 – 19:00 – ярмарок майстрів / майстерки з традиційних ремесел;

Локація: Гільдія корчмарів

11:00 – 22:00 – кухня та всілякі яства.

Після завершення фестивалю (після 22:00) будуть організовані додаткові рейси Торчин-Луцьк (відповідно до звичного тарифу).

Дрес-код. Організатори запрошують розділити святковий настрій і підібрати одяг з лляної тканини стриманого пастельного кольору (не використовувати відкриті жовтий, синій, червоно-бордовий).

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Теги: Торчин, ярмарок
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