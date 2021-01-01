Які продукти допомагають знизити рівень холестерину та чи потрібно це робити: пояснення луцьких лікарів

Холестерин є дуже важливим для організму людини. Проте нездоровий спосіб життя може сприяти високому рівню холестерину в крові, а це небезпечно для здоров’я.Холестерин — це органічна сполука, що міститься в клітинних мембранах усіх тварин та людини, але його немає у зовнішніх оболонках клітин рослин, грибів і бактерій, інформує управління охорони здоров'я Луцької міської ради.У мембранах клітин він виконує структурну функцію, допомагаючи їм утримувати форму, не розтікатися, витримувати різні впливи та запобігати ушкодженню.Холестерин також забезпечує стійкість клітинних мембран у широкому інтервалі температур. Він необхідний для вироблення вітаміну D, різних стероїдних гормонів (зокрема, статевих) і бере участь у синтезі жовчних кислот.Людина не може обійтися без холестерину, він потрібен кожному. Проте це не означає, що ми повинні споживати його у великих кількостях разом із їжею. За потреби наш організм сам його синтезує з жирів, глюкози, амінокислот. За добу в організмі утворюється до 2,5 г холестерину, у той час, як з їжею надходить близько 0,5 г.Обмежувати споживання їжі з високим вмістом холестерину все ж варто, наголошують лікарі.З часом в організмі людини можуть відбуватися порушення ліпідного обміну, тоді холестерин починає відкладатися на стінках судин, утворюючи холестеринові бляшки, що призводить до розвитку атеросклерозу.Нагадують, до факторів розвитку атеросклерозу відноситься споживання алкоголю та куріння. Крім того, до розвитку хвороби можуть призвести ожиріння, діабет, гіпертонія. Наявність цих факторів у людей з нормальним рівнем холестерину робить можливим шкідливий вплив вільного холестерину на стінки судин, що призводить до утворення атеросклерозу при нижчих концентраціях холестерину в крові.Щоб знизити ризики розвитку атеросклерозу, варто менше споживати їжі з високим вмістом холестерину. Для цього потрібно максимально знизити споживання тваринних жирів, замінивши їх на корисні рослинні олії, обирати молочні продукти та м’ясо з низьким вмістом жиру та споживати більше овочів і фруктів. Також обов’язково додати до раціону бобові, горіхи та насіння, що позитивно впливають на стан судин.Рослинні олії не містять холестерин, крім цього, вони багаті на омега-3 жирні кислоти, які є дуже корисними для нашої серцево-судинної системи.Отже, найпростіший шлях захистити себе від атеросклерозу та його наслідків — дотримуватися принципів здорового харчування, більше рухатися та відмовитися від шкідливих звичок. Якщо вам вже поставили діагноз атеросклероз, зверніться до свого лікаря та отримайте рекомендації щодо медикаментозної терапії та не займатися самолікуванням, додають медики.