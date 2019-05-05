В Івано-Франківській області на приватний будинок впав літак: є загиблі. ВІДЕО
Сьогодні, 14:14
В Івано-Франківській області впав легкомоторний спортивний літак. Внаслідок цього загинули чотири особи, інформують у пресслужбі ДСНС України.
28 липня близько 13:40 поблизу с. Шепарівці Коломийського району сталося падіння легкомоторного спортивного літака на приватний житловий будинок з подальшим горінням, внаслідок чого 4 особи загинуло.
О 13:58 пожежу локалізовано. До гасіння залучено 10 осіб та 3 од. техніки ДСНС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
28 липня близько 13:40 поблизу с. Шепарівці Коломийського району сталося падіння легкомоторного спортивного літака на приватний житловий будинок з подальшим горінням, внаслідок чого 4 особи загинуло.
О 13:58 пожежу локалізовано. До гасіння залучено 10 осіб та 3 од. техніки ДСНС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Україна посилює правила в'їзду: що зміниться
Сьогодні, 14:45
Які продукти допомагають знизити рівень холестерину та чи потрібно це робити: пояснення луцьких лікарів
Сьогодні, 14:29
В Івано-Франківській області на приватний будинок впав літак: є загиблі. ВІДЕО
Сьогодні, 14:14
У Луцьку виявили Audi-«двійники»
Сьогодні, 14:10
Волинь отримала партію протиправцевої сироватки
Сьогодні, 14:02