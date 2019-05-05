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​​В Івано-Франківській області на приватний будинок впав літак: є загиблі. ВІДЕО

​​В Івано-Франківській області на приватний будинок впав літак: є загиблі. ВІДЕО
​​В Івано-Франківській області впав легкомоторний спортивний літак. Внаслідок цього загинули чотири особи, інформують у пресслужбі ДСНС України.

28 липня близько 13:40 поблизу с. Шепарівці Коломийського району сталося падіння легкомоторного спортивного літака на приватний житловий будинок з подальшим горінням, внаслідок чого 4 особи загинуло.

О 13:58 пожежу локалізовано. До гасіння залучено 10 осіб та 3 од. техніки ДСНС.

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Теги: Івано-Франківська область, літак, авіакатстрофа, жертви
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