Україна посилює правила в'їзду: що зміниться





Про це в середу, 28 липня, повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко під час засідання уряду, пише



Він зазначив, що спалах нового вірусу спостерігається в Росії. Щоб не допустити поширення Дельти і в Україні, правила посилять.



Також Кабмін зобов'язав усіх невакцинованих, які в'їжджають в країну з Росії та Індії, відбувати обов'язкову 14-денну самоізоляцію.



"Особливому контролю підлягатимуть невакциновані іноземці або українці, які прибули з Російської Федерації та Індії. Якщо вони провели останні сім днів до перетину кордону в цих країнах, вони підлягатимуть обов'язковій самоізоляції чи обсервації протягом 14 днів без можливості дострокового її припинення", - сказав міністр.



Щоб потрапити в Україну, іноземцям буде обов'язково надати негативний результат ПЛР-тесту і страховий поліс.



Також нові правила передбачають, що:

- українці, які виїхали з країни до моменту публікації документа, зможуть повернутися за тими ж правилами.

- українці зможуть вільно перетинати кордон, якщо отримали хоча б одне щеплення проти коронавірусу.

- якщо ж людина не робила щеплення, їй запропонують встановити додаток "Вдома" і піти на 14-денну самоізоляцію. Додаток почне контролювати місце розташування через 72 години після встановлення, якщо за цей час не прийде негативний результат ПЛР-тесту.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уряд вводить нові правила перетину кордону через новий штам коронавірусу Дельта, зокрема, повертається ПЛР-тестування.Про це в середу, 28 липня, повідомив глава МОЗпід час засідання уряду, пише "Кореспондент". Він зазначив, що спалах нового вірусу спостерігається в Росії. Щоб не допустити поширення Дельти і в Україні, правила посилять.Також Кабмін зобов'язав усіх невакцинованих, які в'їжджають в країну з Росії та Індії, відбувати обов'язкову 14-денну самоізоляцію."Особливому контролю підлягатимуть невакциновані іноземці або українці, які прибули з Російської Федерації та Індії. Якщо вони провели останні сім днів до перетину кордону в цих країнах, вони підлягатимуть обов'язковій самоізоляції чи обсервації протягом 14 днів без можливості дострокового її припинення", - сказав міністр.Щоб потрапити в Україну, іноземцям буде обов'язково надати негативний результат ПЛР-тесту і страховий поліс.Також нові правила передбачають, що:- українці, які виїхали з країни до моменту публікації документа, зможуть повернутися за тими ж правилами.- українці зможуть вільно перетинати кордон, якщо отримали хоча б одне щеплення проти коронавірусу.- якщо ж людина не робила щеплення, їй запропонують встановити додаток "Вдома" і піти на 14-денну самоізоляцію. Додаток почне контролювати місце розташування через 72 години після встановлення, якщо за цей час не прийде негативний результат ПЛР-тесту.

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