Україна посилює правила в'їзду: що зміниться
Сьогодні, 14:45
Уряд вводить нові правила перетину кордону через новий штам коронавірусу Дельта, зокрема, повертається ПЛР-тестування.
Про це в середу, 28 липня, повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко під час засідання уряду, пише "Кореспондент".
Він зазначив, що спалах нового вірусу спостерігається в Росії. Щоб не допустити поширення Дельти і в Україні, правила посилять.
Також Кабмін зобов'язав усіх невакцинованих, які в'їжджають в країну з Росії та Індії, відбувати обов'язкову 14-денну самоізоляцію.
"Особливому контролю підлягатимуть невакциновані іноземці або українці, які прибули з Російської Федерації та Індії. Якщо вони провели останні сім днів до перетину кордону в цих країнах, вони підлягатимуть обов'язковій самоізоляції чи обсервації протягом 14 днів без можливості дострокового її припинення", - сказав міністр.
Щоб потрапити в Україну, іноземцям буде обов'язково надати негативний результат ПЛР-тесту і страховий поліс.
Також нові правила передбачають, що:
- українці, які виїхали з країни до моменту публікації документа, зможуть повернутися за тими ж правилами.
- українці зможуть вільно перетинати кордон, якщо отримали хоча б одне щеплення проти коронавірусу.
- якщо ж людина не робила щеплення, їй запропонують встановити додаток "Вдома" і піти на 14-денну самоізоляцію. Додаток почне контролювати місце розташування через 72 години після встановлення, якщо за цей час не прийде негативний результат ПЛР-тесту.
Фото - ілюстративне
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Про це в середу, 28 липня, повідомив глава МОЗ Віктор Ляшко під час засідання уряду, пише "Кореспондент".
Він зазначив, що спалах нового вірусу спостерігається в Росії. Щоб не допустити поширення Дельти і в Україні, правила посилять.
Також Кабмін зобов'язав усіх невакцинованих, які в'їжджають в країну з Росії та Індії, відбувати обов'язкову 14-денну самоізоляцію.
"Особливому контролю підлягатимуть невакциновані іноземці або українці, які прибули з Російської Федерації та Індії. Якщо вони провели останні сім днів до перетину кордону в цих країнах, вони підлягатимуть обов'язковій самоізоляції чи обсервації протягом 14 днів без можливості дострокового її припинення", - сказав міністр.
Щоб потрапити в Україну, іноземцям буде обов'язково надати негативний результат ПЛР-тесту і страховий поліс.
Також нові правила передбачають, що:
- українці, які виїхали з країни до моменту публікації документа, зможуть повернутися за тими ж правилами.
- українці зможуть вільно перетинати кордон, якщо отримали хоча б одне щеплення проти коронавірусу.
- якщо ж людина не робила щеплення, їй запропонують встановити додаток "Вдома" і піти на 14-денну самоізоляцію. Додаток почне контролювати місце розташування через 72 години після встановлення, якщо за цей час не прийде негативний результат ПЛР-тесту.
Фото - ілюстративне
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