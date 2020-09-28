вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Ну, думайте»: на Волині водій-порушник хотів «відмазатися» від патрульних хабарем. ВІДЕО

«Ну, думайте»: на Волині водій-порушник хотів «відмазатися» від патрульних хабарем. ВІДЕО
У Ковелі водій порушив ПДР та намагався уникнути відповідальності, запропонував патрульним хабар.

Про це повдіомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

Зазначають, днями на вулиці Брестській у місті Ковелі патрульні помітили порушення ПДР транспортним засобом Jaс 114. Водій вказаного автомобіля здійснив проїзд перехрестя на заборонений сигнал світлофора, чим порушив п. 8.7.3 (ґ) ПДР.

Поліцейські зупинили автомобіль, однак керманич на вимогу інспекторів відмовився пред’являти документи на право керування транспортним засобом.

Тож патрульні скали на нього відповідні адміністративні матеріали.

Згодом з метою уникнення адміністративної відповідальності, 34-річний чоловік почав пропонувати поліцейським неправомірну вигоду у розмірі 400 гривень. Його неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, однак він продовжував пропонувати гроші.

На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління поліції.

Наразі за цим фактом слідчими відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, водій-порушник, хабар, патрульні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Ну, думайте»: на Волині водій-порушник хотів «відмазатися» від патрульних хабарем. ВІДЕО
Сьогодні, 15:10
Україна посилює правила в'їзду: що зміниться
Сьогодні, 14:45
Які продукти допомагають знизити рівень холестерину та чи потрібно це робити: пояснення луцьких лікарів
Сьогодні, 14:29
​​В Івано-Франківській області на приватний будинок впав літак: є загиблі. ВІДЕО
Сьогодні, 14:14
У Луцьку виявили Audi-«двійники»
Сьогодні, 14:10
Схожі новини
У Ковелі патрульні відмовились від 10 тисяч хабара У Ковелі патрульні відмовились від 10 тисяч хабара
02 лютий, 10:41
Волинянин за кермом Fiat за 500 гривень хотів «відмазатися» від патрульних Волинянин за кермом Fiat за 500 гривень хотів «відмазатися» від патрульних
28 вересень, 2020, 11:58
На дорозі Ковель – Ягодин водій-порушник хотів «відмазатися» від патрульних хабарем На дорозі Ковель – Ягодин водій-порушник хотів «відмазатися» від патрульних хабарем
07 вересень, 2020, 19:39
За порушення ПДР у Ковелі водійка намагалася «купити» патрульних За порушення ПДР у Ковелі водійка намагалася «купити» патрульних
02 червень, 2020, 16:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку знесуть пам’ятник Бандері перед РАЦСом. ВІДЕО
Сьогодні, 11:41
 1
За добу на Волині ніхто не захворів і не помер від COVID-19
27 липень, 11:08
 1
«Ну, думайте»: на Волині водій-порушник хотів «відмазатися» від патрульних хабарем. ВІДЕО
Сьогодні, 15:10
 0
Україна посилює правила в'їзду: що зміниться
Сьогодні, 14:45
 0
Які продукти допомагають знизити рівень холестерину та чи потрібно це робити: пояснення луцьких лікарів
Сьогодні, 14:29
 0
Медіа
відео
1/8