«Ну, думайте»: на Волині водій-порушник хотів «відмазатися» від патрульних хабарем. ВІДЕО

У Ковелі водій порушив ПДР та намагався уникнути відповідальності, запропонував патрульним хабар.Про це повдіомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.Зазначають, днями на вулиці Брестській у місті Ковелі патрульні помітили порушення ПДР транспортним засобом Jaс 114. Водій вказаного автомобіля здійснив проїзд перехрестя на заборонений сигнал світлофора, чим порушив п. 8.7.3 (ґ) ПДР.Поліцейські зупинили автомобіль, однак керманич на вимогу інспекторів відмовився пред’являти документи на право керування транспортним засобом.Тож патрульні скали на нього відповідні адміністративні матеріали.Згодом з метою уникнення адміністративної відповідальності, 34-річний чоловік почав пропонувати поліцейським неправомірну вигоду у розмірі 400 гривень. Його неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, однак він продовжував пропонувати гроші.На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління поліції.Наразі за цим фактом слідчими відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.