На Волині п'яний скутерист врізався в авто
Сьогодні, 15:37
У Рожищі на кільці поблизу стадіону сталась дорожньо-транспортна пригода.
Аварія трапилась в обідню пору у вівторок, 27 липня. Про це Район.Рожище повідомили у місцевому відділі поліції.
Як з'ясували полісмени на місці події, рожищанин за кермом скутера перевищив швидкість, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем Ford Focus під керуванням жителя міста.
За результатами освідування на стан сп'яніння, водій скутера був п'яним.
Працівники поліції склали відповідні протоколи.
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Аварія трапилась в обідню пору у вівторок, 27 липня. Про це Район.Рожище повідомили у місцевому відділі поліції.
Як з'ясували полісмени на місці події, рожищанин за кермом скутера перевищив швидкість, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем Ford Focus під керуванням жителя міста.
За результатами освідування на стан сп'яніння, водій скутера був п'яним.
Працівники поліції склали відповідні протоколи.
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