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На Волині п'яний скутерист врізався в авто

На Волині п'яний скутерист врізався в авто
У Рожищі на кільці поблизу стадіону сталась дорожньо-транспортна пригода.

Аварія трапилась в обідню пору у вівторок, 27 липня. Про це Район.Рожище повідомили у місцевому відділі поліції.

Як з'ясували полісмени на місці події, рожищанин за кермом скутера перевищив швидкість, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем Ford Focus під керуванням жителя міста.

За результатами освідування на стан сп'яніння, водій скутера був п'яним.

Працівники поліції склали відповідні протоколи.

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Теги: аварія, Рожище, п'яний скутерист
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