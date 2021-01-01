На Волині п'яний скутерист врізався в авто





Аварія трапилась в обідню пору у вівторок, 27 липня. Про це



Як з'ясували полісмени на місці події, рожищанин за кермом скутера перевищив швидкість, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем Ford Focus під керуванням жителя міста.



За результатами освідування на стан сп'яніння, водій скутера був п'яним.



Працівники поліції склали відповідні протоколи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі на кільці поблизу стадіону сталась дорожньо-транспортна пригода.Аварія трапилась в обідню пору у вівторок, 27 липня. Про це Район.Рожище повідомили у місцевому відділі поліції.Як з'ясували полісмени на місці події, рожищанин за кермом скутера перевищив швидкість, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем Ford Focus під керуванням жителя міста.За результатами освідування на стан сп'яніння, водій скутера був п'яним.Працівники поліції склали відповідні протоколи.

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