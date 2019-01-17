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На Волині сталось дві аварії з травмованими. ФОТО

На Волині сталось дві аварії з травмованими. ФОТО
Волинські патрульні працюють на місцях двох ДТП з травмованими.

Про це інформує патрульна поліція Волинської області.

Сьогодні, 28 липня, волинським патрульним надійшли повідомлення про ДТП на автодорогах М-19 (Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече), с. Переспа 118км+100м та М-07 (Київ — Ковель — Ягодин) 386 км + 800м.

Перша автопригода трапилася за участі автомобілів Lexus ES 300 та Skoda Fabia, друга — Cirtoen Jumper та САЗ 3507.

В обох випадках є травмовані. Водія Skoda та пасажира Cirtoen шпиталізували до медичних закладів.

На місцях автопригод працюють слідчо-оперативні групи.

На Волині сталось дві аварії з травмованими. ФОТО

На Волині сталось дві аварії з травмованими. ФОТО

На Волині сталось дві аварії з травмованими. ФОТО

На Волині сталось дві аварії з травмованими. ФОТО

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Теги: Волинь, ДТП, аварія, траса, травмовані
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