На Волині сталось дві аварії з травмованими. ФОТО





Про це



Сьогодні, 28 липня, волинським патрульним надійшли повідомлення про ДТП на автодорогах М-19 (Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече), с. Переспа 118км+100м та М-07 (Київ — Ковель — Ягодин) 386 км + 800м.



Перша автопригода трапилася за участі автомобілів Lexus ES 300 та Skoda Fabia, друга — Cirtoen Jumper та САЗ 3507.



В обох випадках є травмовані. Водія Skoda та пасажира Cirtoen шпиталізували до медичних закладів.



На місцях автопригод працюють слідчо-оперативні групи.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські патрульні працюють на місцях двох ДТП з травмованими.Про це інформує патрульна поліція Волинської області.Сьогодні, 28 липня, волинським патрульним надійшли повідомлення про ДТП на автодорогах М-19 (Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече), с. Переспа 118км+100м та М-07 (Київ — Ковель — Ягодин) 386 км + 800м.Перша автопригода трапилася за участі автомобілів Lexus ES 300 та Skoda Fabia, друга — Cirtoen Jumper та САЗ 3507.В обох випадках є травмовані. Водія Skoda та пасажира Cirtoen шпиталізували до медичних закладів.На місцях автопригод працюють слідчо-оперативні групи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію