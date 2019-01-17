На Волині сталось дві аварії з травмованими. ФОТО
Сьогодні, 15:42
Волинські патрульні працюють на місцях двох ДТП з травмованими.
Про це інформує патрульна поліція Волинської області.
Сьогодні, 28 липня, волинським патрульним надійшли повідомлення про ДТП на автодорогах М-19 (Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече), с. Переспа 118км+100м та М-07 (Київ — Ковель — Ягодин) 386 км + 800м.
Перша автопригода трапилася за участі автомобілів Lexus ES 300 та Skoda Fabia, друга — Cirtoen Jumper та САЗ 3507.
В обох випадках є травмовані. Водія Skoda та пасажира Cirtoen шпиталізували до медичних закладів.
На місцях автопригод працюють слідчо-оперативні групи.
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Про це інформує патрульна поліція Волинської області.
Сьогодні, 28 липня, волинським патрульним надійшли повідомлення про ДТП на автодорогах М-19 (Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече), с. Переспа 118км+100м та М-07 (Київ — Ковель — Ягодин) 386 км + 800м.
Перша автопригода трапилася за участі автомобілів Lexus ES 300 та Skoda Fabia, друга — Cirtoen Jumper та САЗ 3507.
В обох випадках є травмовані. Водія Skoda та пасажира Cirtoen шпиталізували до медичних закладів.
На місцях автопригод працюють слідчо-оперативні групи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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