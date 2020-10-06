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Скільки дітей на Волині звернулися до лікарні після нападу тварин

Скільки дітей на Волині звернулися до лікарні після нападу тварин
У 2020 році після нападів тварин за медичною допомогою звернулось понад 1300 волинян, третина з них — діти. Цьогоріч постраждало 14 дітей, інформують у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Епідеміологічним розслідуванням встановлено, що майже у всіх випадках мав місце саме укус відомими тваринами, з яких більшість становлять собаки (71,5%) та коти (28,5%). У понад 90% всіх звернень мав місце неспровокований напад тварини (підбігла і вкусила).

Постраждалі від укусів діти звертаються за медичною допомогою, в основному, до Волинської обласної клінічної дитячої лікарні (13 звернень), 1 особа 19-ти років (з Любомльського району) — за місцем навчання у Тернопільську міську лікарню.

Останнє повідомлення з обласної дитячої клінічної лікарні про укус собакою 13-ти річної дитини відбувся за місцем її проживання в Луцькому районі. Тварина без причини підбігла та нанесла укус.

Аналіз випадків нападів собак на дітей, засвідчив, що під час нанесення травми, у жодної тварини не було намордника, а більшість з них, взагалі самостійно гуляли населеним пунктом.

Ускладнює епідситуацію той факт, що всі тварин у господарствах, включаючи ту, яка нанесла укус, не вакциновані проти сказу.
Це важливий аспект, адже на сьогодні в області підтверджено 12 випадків сказу серед тварин (у В.Волинському, Ківерцівському, Ковельському, Луцькому, Любешівському та Шацькому районах). Левова частка сказу припадає на домашні тварини: собаки (41,6%) та коти (25%).

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Теги: напад, тварини, діти, Волинь, сказ, лікарня
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Коментарі 1
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Пора братися за тварин і їх хазяїв, а то все захищаємо тварин від людей, але життя і здоров"я людини повинно бути на першому місці. Хочемо бути цивілізованою країною , то повинен бути справжній порядок, а то діти бояться деколи вийти в парк , чи погуляти по вулиці.Собаки без намордників, та ще й бійцівських порід.
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