Скільки дітей на Волині звернулися до лікарні після нападу тварин

У 2020 році після нападів тварин за медичною допомогою звернулось понад 1300 волинян, третина з них — діти. Цьогоріч постраждало 14 дітей, інформують у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.Епідеміологічним розслідуванням встановлено, що майже у всіх випадках мав місце саме укус відомими тваринами, з яких більшість становлять собаки (71,5%) та коти (28,5%). У понад 90% всіх звернень мав місце неспровокований напад тварини (підбігла і вкусила).Постраждалі від укусів діти звертаються за медичною допомогою, в основному, до Волинської обласної клінічної дитячої лікарні (13 звернень), 1 особа 19-ти років (з Любомльського району) — за місцем навчання у Тернопільську міську лікарню.Останнє повідомлення з обласної дитячої клінічної лікарні про укус собакою 13-ти річної дитини відбувся за місцем її проживання в Луцькому районі. Тварина без причини підбігла та нанесла укус.Аналіз випадків нападів собак на дітей, засвідчив, що під час нанесення травми, у жодної тварини не було намордника, а більшість з них, взагалі самостійно гуляли населеним пунктом.Ускладнює епідситуацію той факт, що всі тварин у господарствах, включаючи ту, яка нанесла укус, не вакциновані проти сказу.Це важливий аспект, адже на сьогодні в області підтверджено 12 випадків сказу серед тварин (у В.Волинському, Ківерцівському, Ковельському, Луцькому, Любешівському та Шацькому районах). Левова частка сказу припадає на домашні тварини: собаки (41,6%) та коти (25%).