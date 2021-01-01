Де у Луцьку не буде світла завтра, 29 липня. АДРЕСИ





Отже, світла не буде за такими адресами:



з 09:00 до 12:30 - вул. Гордіюк, 38, 43, 47 вв. №1, просп. Соборності, 4, 4А, 6 вв. №;



з 09:00 до 16:00 - вул. Глінки, вул. Фабрична, вул. Ковельська, 61-63, вул. Володимирська, 2-16, вул. Червоного Хреста (частково);



з 13:30 до 17:00 - вул. Гордіюк, 38, 43, 47 вв. №2, просп. Соборності, 4, 4А, 6 вв. №2.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку зі здійсненням технічних робіт у четвер, 29 липня, буде вимкнена електроенергія на 7 вулицях. Про це інформує пресслужба Луцькради.Отже, світла не буде за такими адресами:з 09:00 до 12:30 - вул. Гордіюк, 38, 43, 47 вв. №1, просп. Соборності, 4, 4А, 6 вв. №;з 09:00 до 16:00 - вул. Глінки, вул. Фабрична, вул. Ковельська, 61-63, вул. Володимирська, 2-16, вул. Червоного Хреста (частково);з 13:30 до 17:00 - вул. Гордіюк, 38, 43, 47 вв. №2, просп. Соборності, 4, 4А, 6 вв. №2.

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