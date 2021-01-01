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Де у Луцьку не буде світла завтра, 29 липня. АДРЕСИ

Де у Луцьку не буде світла завтра, 29 липня. АДРЕСИ
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт у четвер, 29 липня, буде вимкнена електроенергія на 7 вулицях. Про це інформує пресслужба Луцькради.

Отже, світла не буде за такими адресами:

з 09:00 до 12:30 - вул. Гордіюк, 38, 43, 47 вв. №1, просп. Соборності, 4, 4А, 6 вв. №;

з 09:00 до 16:00 - вул. Глінки, вул. Фабрична, вул. Ковельська, 61-63, вул. Володимирська, 2-16, вул. Червоного Хреста (частково);

з 13:30 до 17:00 - вул. Гордіюк, 38, 43, 47 вв. №2, просп. Соборності, 4, 4А, 6 вв. №2.

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Теги: світло, електроенергія, тариф
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