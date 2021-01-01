Погода в Луцьку на завтра, 29 липня





Удень очікується дощ із грозою, який ввечері перейде у дрібний дощ.



Вітер західний 3,7-4,2 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься між позначками +22°-+20°, вдень – +26° – +25°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Про це йдеться на сайті Sinoptik.Удень очікується дощ із грозою, який ввечері перейде у дрібний дощ.Вітер західний 3,7-4,2 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься між позначками +22°-+20°, вдень – +26° – +25°.

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