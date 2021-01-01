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Погода в Луцьку на завтра, 29 липня

Погода в Луцьку на завтра, 29 липня
У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Про це йдеться на сайті Sinoptik.

Удень очікується дощ із грозою, який ввечері перейде у дрібний дощ.

Вітер західний 3,7-4,2 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься між позначками +22°-+20°, вдень – +26° – +25°.

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Теги: погода, Луцьк
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