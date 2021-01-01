Волинянину загрожує 10 років позбавлення волі за наркозлочини

Судитимуть 35-річного жителя Ковеля за злочини, пов’язані із незаконним обігом психотропних речовин.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.Правоохоронці встановили три факти незаконного придбання, зберігання і продажу раніше судимим чоловіком психотропу PVP.Ще в одному випадку під виглядом цієї речовини він продав волинянину інший порошок без вмісту психотропів, вчинивши таким чином шахрайство.Окрім того слідчі, встановили і факт придбання, і зберігання обвинуваченим психотропної речовини для власного вжитку.Відтак чоловіка судитимуть за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту і збут особливо небезпечної психотропної речовини, шахрайство, а також зберігання психотропів без мети збуту (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України).