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Волинянину загрожує 10 років позбавлення волі за наркозлочини

Волинянину загрожує 10 років позбавлення волі за наркозлочини
Судитимуть 35-річного жителя Ковеля за злочини, пов’язані із незаконним обігом психотропних речовин.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.

Правоохоронці встановили три факти незаконного придбання, зберігання і продажу раніше судимим чоловіком психотропу PVP.

Ще в одному випадку під виглядом цієї речовини він продав волинянину інший порошок без вмісту психотропів, вчинивши таким чином шахрайство.

Окрім того слідчі, встановили і факт придбання, і зберігання обвинуваченим психотропної речовини для власного вжитку.

Відтак чоловіка судитимуть за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту і збут особливо небезпечної психотропної речовини, шахрайство, а також зберігання психотропів без мети збуту (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України).

Довідково: санкцією ч.2 ст. 307 КК України за незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна

Фото - ілюстративне

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Теги: суд, психоторопи, волинянин
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