Волинянину загрожує 10 років позбавлення волі за наркозлочини
Сьогодні, 16:25
Судитимуть 35-річного жителя Ковеля за злочини, пов’язані із незаконним обігом психотропних речовин.
Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Правоохоронці встановили три факти незаконного придбання, зберігання і продажу раніше судимим чоловіком психотропу PVP.
Ще в одному випадку під виглядом цієї речовини він продав волинянину інший порошок без вмісту психотропів, вчинивши таким чином шахрайство.
Окрім того слідчі, встановили і факт придбання, і зберігання обвинуваченим психотропної речовини для власного вжитку.
Відтак чоловіка судитимуть за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту і збут особливо небезпечної психотропної речовини, шахрайство, а також зберігання психотропів без мети збуту (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України).
Довідково: санкцією ч.2 ст. 307 КК України за незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Правоохоронці встановили три факти незаконного придбання, зберігання і продажу раніше судимим чоловіком психотропу PVP.
Ще в одному випадку під виглядом цієї речовини він продав волинянину інший порошок без вмісту психотропів, вчинивши таким чином шахрайство.
Окрім того слідчі, встановили і факт придбання, і зберігання обвинуваченим психотропної речовини для власного вжитку.
Відтак чоловіка судитимуть за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту і збут особливо небезпечної психотропної речовини, шахрайство, а також зберігання психотропів без мети збуту (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України).
Довідково: санкцією ч.2 ст. 307 КК України за незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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