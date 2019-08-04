Як оновлять музей-скансен у Рокинях. ВІДЕО
Сьогодні, 20:22
Про музей-скансен історії сільського господарства Волині у Рокинях йдеться у сюжеті 12 каналу.
Гість студії – очільник музею Роман Ковальчук.
Він розповів, які зміни чекають на музей. У планах – реставрація усіх будиночків, проведення фестивалю, виробництво брендованої сувенірної продукції тощо.
Також говорили про затримку зарплат працівникам, а також про те, коли це припиниться.
Деталі – у відео:
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Гість студії – очільник музею Роман Ковальчук.
Він розповів, які зміни чекають на музей. У планах – реставрація усіх будиночків, проведення фестивалю, виробництво брендованої сувенірної продукції тощо.
Також говорили про затримку зарплат працівникам, а також про те, коли це припиниться.
Деталі – у відео:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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