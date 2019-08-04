Як оновлять музей-скансен у Рокинях. ВІДЕО





Гість студії – очільник музею Роман Ковальчук.



Він розповів, які зміни чекають на музей. У планах – реставрація усіх будиночків, проведення фестивалю, виробництво брендованої сувенірної продукції тощо.



Також говорили про затримку зарплат працівникам, а також про те, коли це припиниться.



Деталі – у відео:





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