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Як оновлять музей-скансен у Рокинях. ВІДЕО

Як оновлять музей-скансен у Рокинях. ВІДЕО
Про музей-скансен історії сільського господарства Волині у Рокинях йдеться у сюжеті 12 каналу.

Гість студії – очільник музею Роман Ковальчук.

Він розповів, які зміни чекають на музей. У планах – реставрація усіх будиночків, проведення фестивалю, виробництво брендованої сувенірної продукції тощо.

Також говорили про затримку зарплат працівникам, а також про те, коли це припиниться.

Деталі – у відео:


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Теги: музей-скансен, Рокині, оновлення
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