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На Волині вандали пошкодили пам'ятник воїнам УПА

На Волині вандали пошкодили пам'ятник воїнам УПА
25 липня свободівці Головненської, Любомльської, Вишнівської ОТГ з'їхалися у село Згорани, щоби віддати шану загиблим у бою з окупантами воякам ОУН-УПА.

Про це у Facebook повідомив Богдан Зосимчук.

Вони відвідали автопробігом місця бойової слави УПА, а саме - місце бою загону повстанців Володимира Кушніра, де помітили, що пам'ятний знак на місці бою Володимира Кушніра невідомий облив червоною фарбою.

Про факт вандалізму повідомили в поліцію. Пам'ятник обіцяють відновити.

На Волині вандали пошкодили пам'ятник воїнам УПА

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Теги: вандали, пам'ятник, герої УПА, Згорани, поліція
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