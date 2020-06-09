На Волині вандали пошкодили пам'ятник воїнам УПА





Про це у Богдан Зосимчук.



Вони відвідали автопробігом місця бойової слави УПА, а саме - місце бою загону повстанців Володимира Кушніра, де помітили, що пам'ятний знак на місці бою Володимира Кушніра невідомий облив червоною фарбою.



Про факт вандалізму повідомили в поліцію. Пам'ятник обіцяють відновити.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25 липня свободівці Головненської, Любомльської, Вишнівської ОТГ з'їхалися у село Згорани, щоби віддати шану загиблим у бою з окупантами воякам ОУН-УПА.Про це у Facebook повідомивВони відвідали автопробігом місця бойової слави УПА, а саме - місце бою загону повстанців Володимира Кушніра, де помітили, що пам'ятний знак на місці бою Володимира Кушніра невідомий облив червоною фарбою.Про факт вандалізму повідомили в поліцію. Пам'ятник обіцяють відновити.

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