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Людей евакуюють: у Туреччині горять популярні курорти українців. ФОТО, ВІДЕО

Людей евакуюють: у Туреччині горять популярні курорти українців. ФОТО, ВІДЕО
У Туреччині, де кілька днів температура повітря сягала позначок аж до +50°С, спалахнули масштабні лісові пожежі. Горить поблизу популярних курортів, де пожежа охопила райони біля міста Манавгат, який розташований поблизу Анталії і Сіде. З пляжів Сіде видно чорні клуби диму. Людей вже евакуйовують.

Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає "ТСН".

Попередньо кажуть, що пожежа виникла нібито в районі Єнікой. Водночас, місцеві посадовці припускають, що загорілося одразу в чотирьох точках. Вогонь, як зазначається, швидко поширився під впливом вітру, а дим видно за кілометри. Для ліквідації загоряння залучено авіацію і спецмашини.

Влада також повідомила, що вогонь поширився на житлові райони, а мешканців в деяких районах вже евакуювали. Місцева влада вже назвала стихію найсильнішою пожежею в історії регіону.

Інформації про постраждалих наразі немає. Відомо, що вогонь пошкодив деякі будинки, загинули тварини.

Жителі і туристи викладають в соціальні мережі відео, на яких видно, як Анталію заволокло густим чорним димом.








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Теги: курортна Туреччина, масштабні лісові пожежі
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