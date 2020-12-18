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У Володимирі-Волинському – пожежа. ФОТО

У Володимирі-Волинському – пожежа. ФОТО
Сьогодні, 28 липня, о 15:21 хв. до пункту зв’язку 7 ДПРЧ 3 ДПРЗ надійшло повідомлення про дим в районі вулиці Котляревського що в м. Володимир-Волинський.

Про це інфомують на сторінці Володимир-Волинського райуправління ГУ ДСНС України у Волинській області у Facebook.

На місце місце прибули рятувальники, які встановили що вогонь охопив господарську будівлю за адресою вул. Котляревського, 1.

Пожежники за допомогою 2 автоцистерн ліквідували загорання.

Ймовірною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
У Володимирі-Волинському – пожежа. ФОТО
У Володимирі-Волинському – пожежа. ФОТО
У Володимирі-Волинському – пожежа. ФОТО

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Теги: пожежа, Володимир-Волинський
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