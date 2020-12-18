У Володимирі-Волинському – пожежа. ФОТО





Про це інфомують на



На місце місце прибули рятувальники, які встановили що вогонь охопив господарську будівлю за адресою вул. Котляревського, 1.



Пожежники за допомогою 2 автоцистерн ліквідували загорання.



Ймовірною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 28 липня, о 15:21 хв. до пункту зв’язку 7 ДПРЧ 3 ДПРЗ надійшло повідомлення про дим в районі вулиці Котляревського що в м. Володимир-Волинський.Про це інфомують на сторінці Володимир-Волинського райуправління ГУ ДСНС України у Волинській області у Facebook.На місце місце прибули рятувальники, які встановили що вогонь охопив господарську будівлю за адресою вул. Котляревського, 1.Пожежники за допомогою 2 автоцистерн ліквідували загорання.Ймовірною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

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