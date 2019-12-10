15 посадовців «Укрзалізниці» постануть перед судом за розкрадання десятків мільйонів гривень





Обвинувальний акт щодо організаторів та учасників оборудки скерували до суду, повідомляє



Серед них:

- колишній виконувач обов’язків голови правління підприємства, 100% акцій якого внесено до статутного капіталу АТ «Укрзалізниця»,

- колишні і теперішні керівники структурних підрозділів держустанови,

- начальники моторвагонних депо регіональних філій.



Зловмисників звинувачують за такими статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою),

- ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, вчинене у складі організованої групи),

- ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців, вчинене організованою групою).



Нагадаємо, що у серпні минулого року СБУ викрила схему розкрадання коштів АТ «Укрзалізниця».



Встановили, що чиновники держпідприємства налагодили постачання і встановлення на тепловози неякісних вживаних запасних частин. До протиправної діяльності вони залучили афілійовані комерційні структур, які постачали продукцію під виглядом нової.



Крім того, встановили факти залучення до ремонту і модернізації дизельних двигунів рухомого складу фірм, які зареєстровані на підставних осіб і не мають власних виробничих потужностей та кваліфікованого персоналу.



Заходи із викриття і документування правопорушень проводили співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно зі слідчими Національної поліції та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За матеріалами СБУ завершили досудове розслідування щодо викритої влітку 2020 року схеми заволодіння майже 60 млн грн АТ «Укрзалізниця».Обвинувальний акт щодо організаторів та учасників оборудки скерували до суду, повідомляє пресслужба СБУ. Серед них:- колишній виконувач обов’язків голови правління підприємства, 100% акцій якого внесено до статутного капіталу АТ «Укрзалізниця»,- колишні і теперішні керівники структурних підрозділів держустанови,- начальники моторвагонних депо регіональних філій.Зловмисників звинувачують за такими статтями Кримінального кодексу України:- ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою),- ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, вчинене у складі організованої групи),- ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців, вчинене організованою групою).Нагадаємо, що у серпні минулого року СБУ викрила схему розкрадання коштів АТ «Укрзалізниця».Встановили, що чиновники держпідприємства налагодили постачання і встановлення на тепловози неякісних вживаних запасних частин. До протиправної діяльності вони залучили афілійовані комерційні структур, які постачали продукцію під виглядом нової.Крім того, встановили факти залучення до ремонту і модернізації дизельних двигунів рухомого складу фірм, які зареєстровані на підставних осіб і не мають власних виробничих потужностей та кваліфікованого персоналу.Заходи із викриття і документування правопорушень проводили співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно зі слідчими Національної поліції та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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