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Помер легенда ФК «Волинь» Володимир Дикий

Помер легенда ФК «Волинь» Володимир Дикий
Помер один із найкращих бомбардирів «Волині» в історії клубу Володимир Дикий. Про це інформують на сторінці футбольного клубу.

«28 липня відтепер – чорний день для волинського футболу. Сьогодні припинилося серцебиття ще однієї легенди «Волині» – Володимира Петровича Дикого. Разом із також покійним Андрієм Стефановичем Федецьким він залишається в історії найкращим бомбардиром нашого клубу – обидва учасники цього грізного дуету по 91 разу засмучували воротарів команд-суперниць по чемпіонатах та Кубках СРСР та України», - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що саме Володимир Дикий був одним із творців чи не головного успіху в історії «Хрестоносців» – перемоги у Другій лізі союзного чемпіонату 1989 року, а також постійним бомбардиром «Волині». Дикий – уродженець Львівщини. Після після завершення кар’єри футболіста був тренером юнацьких, молодіжних команд «Волині», а також працював у штабі Віталія Кварцяного в УПЛ.

Наступного року йому мало виповнитися 60 років.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині і колегам померлого.

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Теги: Луцьк, ФК, Волинь, футболіст, Володимир Дикий, смерть
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