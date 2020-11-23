Помер легенда ФК «Волинь» Володимир Дикий
Сьогодні, 17:50
Помер один із найкращих бомбардирів «Волині» в історії клубу Володимир Дикий. Про це інформують на сторінці футбольного клубу.
«28 липня відтепер – чорний день для волинського футболу. Сьогодні припинилося серцебиття ще однієї легенди «Волині» – Володимира Петровича Дикого. Разом із також покійним Андрієм Стефановичем Федецьким він залишається в історії найкращим бомбардиром нашого клубу – обидва учасники цього грізного дуету по 91 разу засмучували воротарів команд-суперниць по чемпіонатах та Кубках СРСР та України», - йдеться у повідомленні.
Зазначають, що саме Володимир Дикий був одним із творців чи не головного успіху в історії «Хрестоносців» – перемоги у Другій лізі союзного чемпіонату 1989 року, а також постійним бомбардиром «Волині». Дикий – уродженець Львівщини. Після після завершення кар’єри футболіста був тренером юнацьких, молодіжних команд «Волині», а також працював у штабі Віталія Кварцяного в УПЛ.
Наступного року йому мало виповнитися 60 років.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині і колегам померлого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
«28 липня відтепер – чорний день для волинського футболу. Сьогодні припинилося серцебиття ще однієї легенди «Волині» – Володимира Петровича Дикого. Разом із також покійним Андрієм Стефановичем Федецьким він залишається в історії найкращим бомбардиром нашого клубу – обидва учасники цього грізного дуету по 91 разу засмучували воротарів команд-суперниць по чемпіонатах та Кубках СРСР та України», - йдеться у повідомленні.
Зазначають, що саме Володимир Дикий був одним із творців чи не головного успіху в історії «Хрестоносців» – перемоги у Другій лізі союзного чемпіонату 1989 року, а також постійним бомбардиром «Волині». Дикий – уродженець Львівщини. Після після завершення кар’єри футболіста був тренером юнацьких, молодіжних команд «Волині», а також працював у штабі Віталія Кварцяного в УПЛ.
Наступного року йому мало виповнитися 60 років.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині і колегам померлого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У волинському місті планують облаштувати «сухий» фонтан
Сьогодні, 18:16
Помер легенда ФК «Волинь» Володимир Дикий
Сьогодні, 17:50