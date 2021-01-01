МОН дозволило використовувати назву ЛНТУ як офіційну

Нещодавно рішенням вченої ради Луцького НТУ були внесені зміни у головний документ ЗВО – Статут. Нині у Міністерстві освіти та науки України розглянули статут ЛНТУ та офіційно затвердили його, повідомляють у пресслужбі навчального закладу.«Це основний документ університету, розроблений відповідно до законодавства України та який регламентує діяльність університету. Дуже вдячні МОН України, які швидко розглянули наш Статут і тепер ми можемо працювати за ним», - коментує ректор ЛНТУОсобливості оновленого Статуту полягають у тому, що були внесені зміни щодо процедури обрання деканів факультетів та керівників відокремлених структурних підрозділів.Крім того, зміни стосуються використання скороченої назви університету «ЛНТУ» як офіційної. Третя причина внесення коректив – це зміна структури статуту, відповідно до вимог МОН України.