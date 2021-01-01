вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

МОН дозволило використовувати назву ЛНТУ як офіційну

МОН дозволило використовувати назву ЛНТУ як офіційну
Нещодавно рішенням вченої ради Луцького НТУ були внесені зміни у головний документ ЗВО – Статут. Нині у Міністерстві освіти та науки України розглянули статут ЛНТУ та офіційно затвердили його, повідомляють у пресслужбі навчального закладу.

«Це основний документ університету, розроблений відповідно до законодавства України та який регламентує діяльність університету. Дуже вдячні МОН України, які швидко розглянули наш Статут і тепер ми можемо працювати за ним», - коментує ректор ЛНТУ Ірина Вахович.

Особливості оновленого Статуту полягають у тому, що були внесені зміни щодо процедури обрання деканів факультетів та керівників відокремлених структурних підрозділів.

Крім того, зміни стосуються використання скороченої назви університету «ЛНТУ» як офіційної. Третя причина внесення коректив – це зміна структури статуту, відповідно до вимог МОН України.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ЛНТУ, МОН, статут, назва
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де у Луцьку не буде світла завтра, 29 липня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
На Волині викрили торговця небезпечними психотропами
Сьогодні, 18:57
МОН дозволило використовувати назву ЛНТУ як офіційну
Сьогодні, 18:42
«На Волині – недостатньо нового житла», – Андрій Разумовський. ВІДЕО
Сьогодні, 18:33
У волинському місті планують облаштувати «сухий» фонтан
Сьогодні, 18:16
Схожі новини
Учнів 1-4 класів оцінюватимуть буквами, а не цифрами: МОН затвердило нові правила Учнів 1-4 класів оцінюватимуть буквами, а не цифрами: МОН затвердило нові правила
27 липень, 12:42
МОН затвердило нову форму оцінювання учнів 1-4 класів МОН затвердило нову форму оцінювання учнів 1-4 класів
26 липень, 21:54
Які спеціальності у луцькому «політесі» обирають вступники із найвищими балами Які спеціальності у луцькому «політесі» обирають вступники із найвищими балами
23 липень, 17:15
Реконструкція спорткомплексу ЛНТУ: на якій стадії перебуває. ВІДЕО Реконструкція спорткомплексу ЛНТУ: на якій стадії перебуває. ВІДЕО
22 липень, 19:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку знесуть пам’ятник Бандері перед РАЦСом. ВІДЕО
Сьогодні, 11:41
 1
За добу на Волині ніхто не захворів і не помер від COVID-19
27 липень, 11:08
 1
Погода в Луцьку на завтра, 29 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Ратне з автентичними традиціями відсвяткувало День селища. ФОТО
Сьогодні, 19:33
 0
124 країни світу відкриті для українських туристів
Сьогодні, 19:18
 0
Медіа
відео
1/8