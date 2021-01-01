«На Волині – недостатньо нового житла», – Андрій Разумовський. ВІДЕО





Про це у програмі «Актуально» на Андрій Разумовський, керівник будівельної компанії «Інвестор».



За словами представника будівельної компанії, попит перевищує пропозицію, через це часто квартири у новобудовах продають ще до здачі. Та вже реальна цінність житла залежить від того, наскільки якісно воно збудоване.



«Змінюється потреба людей і наше завдання, як будівельної компанії, передбачити це. Наші проекти, які, здавалося б, такі ж самі, як і в конкурентів, під час здачі є більш зручними… більш комфортнішими для замовника. Відповідно вони користуються більшим попитом», – каже Андрій Разумовський.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дедалі більше людей обирають житло у новобудовах. При цьому забудовники не встигають зводити достатню кількість нових будинків.Про це у програмі «Актуально» на 12 каналі розповів, керівник будівельної компанії «Інвестор».За словами представника будівельної компанії, попит перевищує пропозицію, через це часто квартири у новобудовах продають ще до здачі. Та вже реальна цінність житла залежить від того, наскільки якісно воно збудоване.«Змінюється потреба людей і наше завдання, як будівельної компанії, передбачити це. Наші проекти, які, здавалося б, такі ж самі, як і в конкурентів, під час здачі є більш зручними… більш комфортнішими для замовника. Відповідно вони користуються більшим попитом», – каже Андрій Разумовський.

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