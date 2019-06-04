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На Волині викрили торговця небезпечними психотропами

На Волині викрили торговця небезпечними психотропами
Працівники карного розшуку Володимир-Волинського РВП викрили 32-річного жителя міста Володимир-Волинський, який з метою протиправного збагачення здійснював незаконну торгівлю особливо небезпечною психотропною речовиною PVP.

Про це інформують на сторінці Володимир-Волинського районного відділу поліції.

Під час проведення заходів, спрямованих на протидію незаконної діяльності, пов’язаної з торгівлею наркотичних психотропних препаратів , а саме здійсненням контролю за вчинення злочину у формі оперативних закупок, і був викритий наркоторговець, який з метою протиправного збагачення здійснював незаконну торгівлю особливо небезпечною психотропною речовиною PVP.

Йому оголошено підозру за ч.2 ст. 307 КК України , вирішується питання про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою

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Теги: наркотики, Володимир-Волинський, психотропи, торговець, наркоторговець, поліція
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