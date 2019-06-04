На Волині викрили торговця небезпечними психотропами
Сьогодні, 18:57
Працівники карного розшуку Володимир-Волинського РВП викрили 32-річного жителя міста Володимир-Волинський, який з метою протиправного збагачення здійснював незаконну торгівлю особливо небезпечною психотропною речовиною PVP.
Про це інформують на сторінці Володимир-Волинського районного відділу поліції.
Під час проведення заходів, спрямованих на протидію незаконної діяльності, пов’язаної з торгівлею наркотичних психотропних препаратів , а саме здійсненням контролю за вчинення злочину у формі оперативних закупок, і був викритий наркоторговець, який з метою протиправного збагачення здійснював незаконну торгівлю особливо небезпечною психотропною речовиною PVP.
Йому оголошено підозру за ч.2 ст. 307 КК України , вирішується питання про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою
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Про це інформують на сторінці Володимир-Волинського районного відділу поліції.
Під час проведення заходів, спрямованих на протидію незаконної діяльності, пов’язаної з торгівлею наркотичних психотропних препаратів , а саме здійсненням контролю за вчинення злочину у формі оперативних закупок, і був викритий наркоторговець, який з метою протиправного збагачення здійснював незаконну торгівлю особливо небезпечною психотропною речовиною PVP.
Йому оголошено підозру за ч.2 ст. 307 КК України , вирішується питання про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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