На Волині викрили торговця небезпечними психотропами

Працівники карного розшуку Володимир-Волинського РВП викрили 32-річного жителя міста Володимир-Волинський, який з метою протиправного збагачення здійснював незаконну торгівлю особливо небезпечною психотропною речовиною PVP.Про це інформують на сторінці Володимир-Волинського районного відділу поліції.Під час проведення заходів, спрямованих на протидію незаконної діяльності, пов’язаної з торгівлею наркотичних психотропних препаратів , а саме здійсненням контролю за вчинення злочину у формі оперативних закупок, і був викритий наркоторговець, який з метою протиправного збагачення здійснював незаконну торгівлю особливо небезпечною психотропною речовиною PVP.Йому оголошено підозру за ч.2 ст. 307 КК України , вирішується питання про обрання запобіжного заходу - тримання під вартою