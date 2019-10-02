В Україні підтвердили 17 випадків зараження штамом Delta: одна людина померла





Як передає Ігор Кузін.



"Станом на 28.07.2021 в Україні виявлено 17 випадків "Дельта"-штаму коронавірусу. 4 з них підтверджено секвенуванням, а тому є істинними випадками "Дельта"-штаму, всі інші виявлені за допомогою таргетного ПЛР на генетичні мутації "Дельта"-штаму, що опосередковано вказують, що це "Дельта"-штам. З них два зразки надійшли з Олександрівської лікарні і підтверджені Інститутом молекулярної біології та генетики; два зразки надійшли із Закарпатської області і також підтверджені Інститутом молекулярної біології та генетики; п'ять зразків надійшло з м.Києва (постановка ЦГЗ); три зразки надійшло зі Львівської області (постановка ЦГЗ); п'ять додаткових зразків надійшло із Закарпатської області (постановка ЦГЗ)", - сказав Кузін.



Він додав, що 27 липня в Олександрівській лікарні помер чоловік, інфікований саме штамом "Дельта".



"27 липня 2021 року в Олександрівській лікарні помер чоловік, лікар, який був госпіталізований з коронавірусом штаму "Дельта". Він мав супутні захворювання. Був невакцинований. Принаймні останні три місяці не їздив закордон, тому є підстави вважати, що він підхопив коронавірусну хворобу всередині країни, або під час виконання службових обов’язків, чи в побуті", - сказав Кузін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 28 липня в Україні підтверджено 17 випадків зараження коронавірусом штаму "Дельта".Як передає Укрінформ , про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар"Станом на 28.07.2021 в Україні виявлено 17 випадків "Дельта"-штаму коронавірусу. 4 з них підтверджено секвенуванням, а тому є істинними випадками "Дельта"-штаму, всі інші виявлені за допомогою таргетного ПЛР на генетичні мутації "Дельта"-штаму, що опосередковано вказують, що це "Дельта"-штам. З них два зразки надійшли з Олександрівської лікарні і підтверджені Інститутом молекулярної біології та генетики; два зразки надійшли із Закарпатської області і також підтверджені Інститутом молекулярної біології та генетики; п'ять зразків надійшло з м.Києва (постановка ЦГЗ); три зразки надійшло зі Львівської області (постановка ЦГЗ); п'ять додаткових зразків надійшло із Закарпатської області (постановка ЦГЗ)", - сказав Кузін.Він додав, що 27 липня в Олександрівській лікарні помер чоловік, інфікований саме штамом "Дельта"."27 липня 2021 року в Олександрівській лікарні помер чоловік, лікар, який був госпіталізований з коронавірусом штаму "Дельта". Він мав супутні захворювання. Був невакцинований. Принаймні останні три місяці не їздив закордон, тому є підстави вважати, що він підхопив коронавірусну хворобу всередині країни, або під час виконання службових обов’язків, чи в побуті", - сказав Кузін.

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