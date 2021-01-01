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«Дельта»-штам в Україні: чи загрожує він волинянам.ВІДЕО

«Дельта»-штам в Україні: чи загрожує він волинянам.ВІДЕО
В Україні уже зареєстрували десяток випадків зараження новим штамом коронавірусу «Дельта». До того ж у Києві один пацієнт помер. Зазначимо, що ще трьох хворих на цей різновид вірусу зафіксували у сусідньому Львові. Головний медик області Роман Рудоквас повіломив, про ситуацію на Волині. Дивість сюжет журналістів ІА "Конкурент".


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