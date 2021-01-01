Багатодітним сім’ям виплатять по 2 тис грн допомоги на кожну дитину
Сьогодні, 05:03
Кабінет міністрів України перед новим навчальним роком виділить допомогу малозабезпеченим багатодітним сім'ям. Вони отримають по 2 тис. грн на дитину, повідомив прес-секретар президента України Сергій Никифоров.
«З ініціативи Володимира Зеленського уряд готує постанову на 1 вересня про виділення допомоги малозабезпеченим багатодітним сімʼям. Зрозуміло, що таким готувати дітей на 1 вересня найскладніше. Тому, щоб полегшити їм підготовку до навчального року, уряд готовий виділити по дві тисячі гривень на дитину», – розповів він під час брифінгу.
За словами речника, на цю допомогу планується виділити близько 300 млн грн. Вона буде передбачена для 150 тис. дітей.
«Постанова проходить останні погодження, але вона повинна з’явитися дуже швидко, щоб гроші були вже в наступному місяці», – додав Никифоров.
Прес-служба президента України пізніше поширила заяву президента у якій Володимир Зеленський наголосив, що ця ініціатива не має обмежуватися лише виплатою допомоги. Він зазначив, що урядовці і всі представники системи місцевого самоврядування мають забезпечити умови, щоб кожна родина в Україні могла належним чином підготувати дітей до навчального року.
«Держава забезпечить виплату для кожної дитини з малозабезпечених багатодітних родин, яка її потребує. Але всі посадовці, а особливо на місцевому рівні, мають оцінити, що ще вони можуть зробити для підготовки дітей, поки є час до початку нового навчального року», – сказав Зеленський.
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«З ініціативи Володимира Зеленського уряд готує постанову на 1 вересня про виділення допомоги малозабезпеченим багатодітним сімʼям. Зрозуміло, що таким готувати дітей на 1 вересня найскладніше. Тому, щоб полегшити їм підготовку до навчального року, уряд готовий виділити по дві тисячі гривень на дитину», – розповів він під час брифінгу.
За словами речника, на цю допомогу планується виділити близько 300 млн грн. Вона буде передбачена для 150 тис. дітей.
«Постанова проходить останні погодження, але вона повинна з’явитися дуже швидко, щоб гроші були вже в наступному місяці», – додав Никифоров.
Прес-служба президента України пізніше поширила заяву президента у якій Володимир Зеленський наголосив, що ця ініціатива не має обмежуватися лише виплатою допомоги. Він зазначив, що урядовці і всі представники системи місцевого самоврядування мають забезпечити умови, щоб кожна родина в Україні могла належним чином підготувати дітей до навчального року.
«Держава забезпечить виплату для кожної дитини з малозабезпечених багатодітних родин, яка її потребує. Але всі посадовці, а особливо на місцевому рівні, мають оцінити, що ще вони можуть зробити для підготовки дітей, поки є час до початку нового навчального року», – сказав Зеленський.
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