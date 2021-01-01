Вода у квартирах та під'їзді: у Ковелі через негоду затопило багатоквартирний будинок.ВІДЕО

Людмила Головій.



Мешканці квартир ліквідовували наслідки негоди самостійно: воду з квартир та під'їзду збирали відрами. "Відкриваємо двері, а там просто ллється. Відра брали, нічого не допомагало", – говорить мешканка будинку Дарія Бондаренко.



Потоп у під’їзді тривав понад годину, розповіла мешканка будинку, яка не назвалася. "І по щитку лило, з лампочки капало, там взагалі не можна було пройти, і ми зливали воду", – каже ковельчанка.



Квартира ковельчанки Світлани Марчук, яка живе на четвертому поверсі, під час потопу не постраждала. Каже: лише затекла на балконі комора.



Комунальники, зі слів мешканця будинку Павла, 27 липня будинок не обстежували. Комісію зібрали 28 липня.



"Я дзвонив на гарячу лінію міського голови, на урядову гарячу лінію, поліція приїжджала і їздили реєстрували заяву в комунальне господарство, на балансі якого стоїть цей будинок", – зазначив чоловік.



Обслуговує житловий будинок четвертий рік комунальне підприємство "Верес". Заступник директора Віктор Дудник розповів, що раніше під час опадів квартири на верхніх поверхах не підтоплювало. Цей потоп, з його слів, трапився через те, що на даху будинку зірвало коліно водостічної труби.



Із його слів, упродовж години випала тижнева норма дощу за годину. "Вода не встигала стікати в зливні отвори. На технічному поверсі роз’єднався вузол і зірвало трубу", – додав Віктор Дудник.



На підприємстві кажуть: наразі на п'ятому поверсі будинку відімкнули електрику та зробили тимчасове електропостачання.



Багатоповерхівці майже 40 років, говорить Віктор Дудник. Його дах частково ремонтували, міняли крани і каналізаційні труби. Аби повністю перекрити дах, необхідно понад 50 мільйонів гривень.



Зі слів заступника директора комунального підприємства, через новий закон про житлово-комунальне господарства витрати на ремонт повністю лягають на плечі власників помешкань.



Чи будуть відшкодовувати збитки сім’ям, квартири яких постраждали під час потопу, вирішуватимуть на наступній сесії Ковельської міської ради, повідомив заступник голови міськради Віктор Жигаревич.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі обстежили багатоквартирний будинок, у якому 27 липня під час зливи затопило п'ятий поверх. Вода просочилася крізь стіни та стелю в трьох квартирах, – розповіла Суспільному ковельчанкаМешканці квартир ліквідовували наслідки негоди самостійно: воду з квартир та під'їзду збирали відрами. "Відкриваємо двері, а там просто ллється. Відра брали, нічого не допомагало", – говорить мешканка будинкуПотоп у під’їзді тривав понад годину, розповіла мешканка будинку, яка не назвалася. "І по щитку лило, з лампочки капало, там взагалі не можна було пройти, і ми зливали воду", – каже ковельчанка.Квартира ковельчанки, яка живе на четвертому поверсі, під час потопу не постраждала. Каже: лише затекла на балконі комора.Комунальники, зі слів мешканця будинку Павла, 27 липня будинок не обстежували. Комісію зібрали 28 липня."Я дзвонив на гарячу лінію міського голови, на урядову гарячу лінію, поліція приїжджала і їздили реєстрували заяву в комунальне господарство, на балансі якого стоїть цей будинок", – зазначив чоловік.Обслуговує житловий будинок четвертий рік комунальне підприємство "Верес". Заступник директорарозповів, що раніше під час опадів квартири на верхніх поверхах не підтоплювало. Цей потоп, з його слів, трапився через те, що на даху будинку зірвало коліно водостічної труби.Із його слів, упродовж години випала тижнева норма дощу за годину. "Вода не встигала стікати в зливні отвори. На технічному поверсі роз’єднався вузол і зірвало трубу", – додав Віктор Дудник.На підприємстві кажуть: наразі на п'ятому поверсі будинку відімкнули електрику та зробили тимчасове електропостачання.Багатоповерхівці майже 40 років, говорить Віктор Дудник. Його дах частково ремонтували, міняли крани і каналізаційні труби. Аби повністю перекрити дах, необхідно понад 50 мільйонів гривень.Зі слів заступника директора комунального підприємства, через новий закон про житлово-комунальне господарства витрати на ремонт повністю лягають на плечі власників помешкань.Чи будуть відшкодовувати збитки сім’ям, квартири яких постраждали під час потопу, вирішуватимуть на наступній сесії Ковельської міської ради, повідомив заступник голови міськради

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію