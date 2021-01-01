Два волинських заклади профтехосвіти отримають понад 5 млн грн на створення навчально-практичних центрів





Перелік закладів та обсяг фінансування майбутніх центрів опубліковали на сайті відомства, - про це



“Цього року надійшло багато заявок для створення центрів за технологічно складними професіями. Йдеться, наприклад, про верстатників широкого профілю, електрогазозварників, токарів, електромонтажників. Ми безсумнівно підтримали їх, адже частина цих професій є гостро затребуваною на ринку праці. Разом з тим, традиційно, популярною лишилася сфера послуг. Частина поданих заявок буде профінансована за професією кухаря, кондитера, швачки та інших. За цими професіями навчається переважна більшість учнів”, – зазначив заступник Міністра освіти і науки Ігор Гарбарук.



Загалом на створення такого центру у «Луцькому вищому професійному училищі» потрібно 2 мільйони 899 тисяч гривень, з державного бюджету на це виділили – 2 мільйони 29 тисяч. Для нововолинського училища потрібно 5 мільйонів 140 тисяч, держава профінансує – 3 мільйони 600 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Конкурсна комісія МОН відібрала 62 заклади професійної освіти, які цьогоріч отримають кошти на облаштування нових або дооснащення раніше створених навчально-практичних центрів. У цей список увійшли «Нововолинский центр професійно-технічної освіти» та «Луцьке вище професійне училище».Перелік закладів та обсяг фінансування майбутніх центрів опубліковали на сайті відомства, - про це пише "Перший".“Цього року надійшло багато заявок для створення центрів за технологічно складними професіями. Йдеться, наприклад, про верстатників широкого профілю, електрогазозварників, токарів, електромонтажників. Ми безсумнівно підтримали їх, адже частина цих професій є гостро затребуваною на ринку праці. Разом з тим, традиційно, популярною лишилася сфера послуг. Частина поданих заявок буде профінансована за професією кухаря, кондитера, швачки та інших. За цими професіями навчається переважна більшість учнів”, – зазначив заступник Міністра освіти і наукиЗагалом на створення такого центру у «Луцькому вищому професійному училищі» потрібно 2 мільйони 899 тисяч гривень, з державного бюджету на це виділили – 2 мільйони 29 тисяч. Для нововолинського училища потрібно 5 мільйонів 140 тисяч, держава профінансує – 3 мільйони 600 тисяч гривень.

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