У двох волинських селах побудують футбольні поля за понад 3 мільйона





Про це йдеться в розпорядженні уряду від 21 липня, – пише ІА «



Зокрема, 1,8 мільйона гривень спрямують до бюджету Самарівської сільської територіальної громади. Там мають збудувати спортивний майданчик для міні-футболу розміром 42 х 22 метри для опорного закладу загальної середньої освіти Самарівський ліцей імені Петра Штика Самарівської сільської ради.



Також за 1,5 мільйона гривень планують відремонтувати міні-футбольне поле на вулиці Незалежності, 1 в селі Литовеж. Наразі вже є розроблений робочий проект.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кошти на будівництво та ремонт футбольних полів виділять з державного бюджету на соціально-економічний розвиток територій.Про це йдеться в розпорядженні уряду від 21 липня, – пише ІА « Волинські новини» Зокрема, 1,8 мільйона гривень спрямують до бюджету Самарівської сільської територіальної громади. Там мають збудувати спортивний майданчик для міні-футболу розміром 42 х 22 метри для опорного закладу загальної середньої освіти Самарівський ліцей імені Петра Штика Самарівської сільської ради.Також за 1,5 мільйона гривень планують відремонтувати міні-футбольне поле на вулиці Незалежності, 1 в селі Литовеж. Наразі вже є розроблений робочий проект.

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