У двох волинських селах побудують футбольні поля за понад 3 мільйона
Сьогодні, 08:28
Кошти на будівництво та ремонт футбольних полів виділять з державного бюджету на соціально-економічний розвиток територій.
Про це йдеться в розпорядженні уряду від 21 липня, – пише ІА «Волинські новини».
Зокрема, 1,8 мільйона гривень спрямують до бюджету Самарівської сільської територіальної громади. Там мають збудувати спортивний майданчик для міні-футболу розміром 42 х 22 метри для опорного закладу загальної середньої освіти Самарівський ліцей імені Петра Штика Самарівської сільської ради.
Також за 1,5 мільйона гривень планують відремонтувати міні-футбольне поле на вулиці Незалежності, 1 в селі Литовеж. Наразі вже є розроблений робочий проект.
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Про це йдеться в розпорядженні уряду від 21 липня, – пише ІА «Волинські новини».
Зокрема, 1,8 мільйона гривень спрямують до бюджету Самарівської сільської територіальної громади. Там мають збудувати спортивний майданчик для міні-футболу розміром 42 х 22 метри для опорного закладу загальної середньої освіти Самарівський ліцей імені Петра Штика Самарівської сільської ради.
Також за 1,5 мільйона гривень планують відремонтувати міні-футбольне поле на вулиці Незалежності, 1 в селі Литовеж. Наразі вже є розроблений робочий проект.
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