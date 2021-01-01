З 29 липня в обіг вводять першу із ряду монет «Чорнобиль. Відродження»
Сьогодні, 06:33
Національний банк України з 29 липня вводить в обіг монету номіналом 5 гривень, присвячену коню Пржевальського - одному із символів відродження дикої природи в зоні відчуження, знаковій тварині Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.
Це перша монета із серії "Фауна" Чорнобильського заповідника, який відзначає п'ятирічний ювілей.
За даними сайту НБУ, монета розпочинає ряд монет "Чорнобиль. Відродження".
Матеріал – нейзильбер. На реверсі монети на тлі пейзажу зображено коня Пржевальського, угорі – коня та лоша.
Окрім цього, в обігу передбачена ця монета в сувенірній упаковці.
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Це перша монета із серії "Фауна" Чорнобильського заповідника, який відзначає п'ятирічний ювілей.
За даними сайту НБУ, монета розпочинає ряд монет "Чорнобиль. Відродження".
Матеріал – нейзильбер. На реверсі монети на тлі пейзажу зображено коня Пржевальського, угорі – коня та лоша.
Окрім цього, в обігу передбачена ця монета в сувенірній упаковці.
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