З 29 липня в обіг вводять першу із ряду монет «Чорнобиль. Відродження»





Це перша монета із серії "Фауна" Чорнобильського заповідника, який відзначає п'ятирічний ювілей.



За даними сайту НБУ, монета розпочинає ряд монет "Чорнобиль. Відродження".



Матеріал – нейзильбер. На реверсі монети на тлі пейзажу зображено коня Пржевальського, угорі – коня та лоша.



Окрім цього, в обігу передбачена ця монета в сувенірній упаковці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національний банк України з 29 липня вводить в обіг монету номіналом 5 гривень, присвячену коню Пржевальського - одному із символів відродження дикої природи в зоні відчуження, знаковій тварині Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.Це перша монета із серії "Фауна" Чорнобильського заповідника, який відзначає п'ятирічний ювілей.За даними сайту НБУ, монета розпочинає ряд монет "Чорнобиль. Відродження".Матеріал – нейзильбер. На реверсі монети на тлі пейзажу зображено коня Пржевальського, угорі – коня та лоша.Окрім цього, в обігу передбачена ця монета в сувенірній упаковці.

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