В Україні за добу виявили понад 800 випадків коронавірусу





Про це повідомляє МОЗ.



Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 480 осіб;

◾ летальних випадків – 25;

◾ одужало – 510 осіб;



За добу протестували:

◾ методом ПЛР – 19 582 особи,

◾ методом ІФА – 7 962 особи,

◾ експрес-тестами – 14 960 осіб.



За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 2 250 907 осіб;

◾ одужало – 2 185 849 осіб;

◾ летальних випадків – 52 916;

◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 341 529.



За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (195), Харківській (70), Донецькій (66), Запорізькій (56) та Одеській (56) областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 28 липня 2021 року в Україні зафіксували 846 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 60, медпрацівників – 41).Про це повідомляє МОЗ.Також за минулу добу:◾ госпіталізовано – 480 осіб;◾ летальних випадків – 25;◾ одужало – 510 осіб;За добу протестували:◾ методом ПЛР – 19 582 особи,◾ методом ІФА – 7 962 особи,◾ експрес-тестами – 14 960 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾ захворіло – 2 250 907 осіб;◾ одужало – 2 185 849 осіб;◾ летальних випадків – 52 916;◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 341 529.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (195), Харківській (70), Донецькій (66), Запорізькій (56) та Одеській (56) областях.

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