В Україні за добу виявили понад 800 випадків коронавірусу
Сьогодні, 09:01
За добу 28 липня 2021 року в Україні зафіксували 846 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 60, медпрацівників – 41).
Про це повідомляє МОЗ.
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 480 осіб;
◾ летальних випадків – 25;
◾ одужало – 510 осіб;
За добу протестували:
◾ методом ПЛР – 19 582 особи,
◾ методом ІФА – 7 962 особи,
◾ експрес-тестами – 14 960 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 250 907 осіб;
◾ одужало – 2 185 849 осіб;
◾ летальних випадків – 52 916;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 341 529.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (195), Харківській (70), Донецькій (66), Запорізькій (56) та Одеській (56) областях.
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Про це повідомляє МОЗ.
Також за минулу добу:
◾ госпіталізовано – 480 осіб;
◾ летальних випадків – 25;
◾ одужало – 510 осіб;
За добу протестували:
◾ методом ПЛР – 19 582 особи,
◾ методом ІФА – 7 962 особи,
◾ експрес-тестами – 14 960 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіло – 2 250 907 осіб;
◾ одужало – 2 185 849 осіб;
◾ летальних випадків – 52 916;
◾ проведено ПЛР-тестувань – 11 341 529.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (195), Харківській (70), Донецькій (66), Запорізькій (56) та Одеській (56) областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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