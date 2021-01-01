Курс валют у Луцьку на 29 липня
Сьогодні, 09:14
Курс долара у Луцьку станом на 29 липня 2021 року такий: купівля – 26.799, а продаж – 27.053.
Євро при купівлі становить – 31.572, продажу – 31.982.
Курс російського рубля: купівля – 0.325, продаж – 0.375.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.533, продаж – 7.137.
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Євро при купівлі становить – 31.572, продажу – 31.982.
Курс російського рубля: купівля – 0.325, продаж – 0.375.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.533, продаж – 7.137.
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