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У Луцьку хочуть об'єднати земельні ділянки під Старим ринком

У Луцьку хочуть об'єднати земельні ділянки під Старим ринком
У Луцьку планують об’єднати земельні ділянки комунальної власності на вулиці Глушець, 1.

Про це йдеться у відповідному проєкті рішення міської ради.

Так, на найближчому засіданні сесії міської ради хочуть затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок комунальної власності, відповідно до якої земельні ділянки на вулиці Глушець, 1 у Луцьку для обслуговування ринку «Центральний» об’єднають в одну земельну ділянку.

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Йдеться про земельні ділянки площею 0,5040 га, 0,1996 га, 0,0449 га та 1,4640 га. Загальна площа землі становитиме 2,2125 га.

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Теги: земля, Старий ринок, Луцьк
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