На Миколаївщині під час руху загорівся пасажирський потяг
Сьогодні, 09:27
Пізно ввечері 28 липня в Інтерсіті, що прямував з Києва до Херсона, загорівся задній відсік тягового тепловоза.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 29 липня.
Рятувальники, які приїхали на пожежу, відчепили 9 пасажирських вагонів. Загалом у них перебувало понад сім десятків людей. Ніхто не постраждав. Вогонь загасили. Вагони відтягнули до Миколаєва, сформували новий потяг і таки відправили його до Херсона.
Що стало причиною займання - поліція нині з'ясовує.
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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 29 липня.
Рятувальники, які приїхали на пожежу, відчепили 9 пасажирських вагонів. Загалом у них перебувало понад сім десятків людей. Ніхто не постраждав. Вогонь загасили. Вагони відтягнули до Миколаєва, сформували новий потяг і таки відправили його до Херсона.
Що стало причиною займання - поліція нині з'ясовує.
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