вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Миколаївщині під час руху загорівся пасажирський потяг

На Миколаївщині під час руху загорівся пасажирський потяг
Пізно ввечері 28 липня в Інтерсіті, що прямував з Києва до Херсона, загорівся задній відсік тягового тепловоза.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 29 липня.

Рятувальники, які приїхали на пожежу, відчепили 9 пасажирських вагонів. Загалом у них перебувало понад сім десятків людей. Ніхто не постраждав. Вогонь загасили. Вагони відтягнули до Миколаєва, сформували новий потяг і таки відправили його до Херсона.

Що стало причиною займання - поліція нині з'ясовує.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пасажирський потяг, Миколаївщина, пожежа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, коли відбудеться прощання з легендою ФК «Волинь» Володимиром Диким
Сьогодні, 09:35
У Луцьку з’явився новий магазин та сервісний центр техніки Apple – «Мій Ґаджет»*
Сьогодні, 09:30
На Миколаївщині під час руху загорівся пасажирський потяг
Сьогодні, 09:27
Курс валют у Луцьку на 29 липня
Сьогодні, 09:14
В Україні за добу виявили понад 800 випадків коронавірусу
Сьогодні, 09:01
Схожі новини
На Миколаївщині горить «Епіцентр». ФОТО На Миколаївщині горить «Епіцентр». ФОТО
02 лютий, 13:53
Постраждали п’ятеро робітників: під Миколаєвом горів нафтопереробний завод. ФОТО Постраждали п’ятеро робітників: під Миколаєвом горів нафтопереробний завод. ФОТО
19 квітень, 2019, 03:37
У Володимирі-Волинському – пожежа. ФОТО У Володимирі-Волинському – пожежа. ФОТО
28 липень, 17:10
Блискавки підпалили два будинки на Волині. ФОТО Блискавки підпалили два будинки на Волині. ФОТО
27 липень, 15:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку знесуть пам’ятник Бандері перед РАЦСом. ВІДЕО
28 липень, 11:41
 1
На Волині за добу Covid-19 виявили лише в однієї людини
Сьогодні, 09:50
 0
Повідомили, коли відбудеться прощання з легендою ФК «Волинь» Володимиром Диким
Сьогодні, 09:35
 0
У Луцьку з’явився новий магазин та сервісний центр техніки Apple – «Мій Ґаджет»*
Сьогодні, 09:30
 0
На Миколаївщині під час руху загорівся пасажирський потяг
Сьогодні, 09:27
 0
Медіа
відео
1/8