На Миколаївщині під час руху загорівся пасажирський потяг





Про це розповіли в ефірі



Рятувальники, які приїхали на пожежу, відчепили 9 пасажирських вагонів. Загалом у них перебувало понад сім десятків людей. Ніхто не постраждав. Вогонь загасили. Вагони відтягнули до Миколаєва, сформували новий потяг і таки відправили його до Херсона.



Що стало причиною займання - поліція нині з'ясовує.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пізно ввечері 28 липня в Інтерсіті, що прямував з Києва до Херсона, загорівся задній відсік тягового тепловоза.Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 29 липня.Рятувальники, які приїхали на пожежу, відчепили 9 пасажирських вагонів. Загалом у них перебувало понад сім десятків людей. Ніхто не постраждав. Вогонь загасили. Вагони відтягнули до Миколаєва, сформували новий потяг і таки відправили його до Херсона.Що стало причиною займання - поліція нині з'ясовує.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію