На Волині за добу Covid-19 виявили лише в однієї людини





Про це повідомляє Волинська ОДА.



Луцький район – 1 хворий:



Луцька ТГ – 1.



Усього станом на 29 липня в області зареєстрували 62 281 випадок.



Одужало – 61 023 особи (за останню добу – 2).



Летальні випадки – 1204 (за останню добу – 0).



Методом ПЛР всього обстежили 262 553 особи, за останню добу – 348 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували лише 1 випадок захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинська ОДА.Луцький район – 1 хворий:Луцька ТГ – 1.Усього станом на 29 липня в області зареєстрували 62 281 випадок.Одужало – 61 023 особи (за останню добу – 2).Летальні випадки – 1204 (за останню добу – 0).Методом ПЛР всього обстежили 262 553 особи, за останню добу – 348 осіб.

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