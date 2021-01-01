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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині за добу Covid-19 виявили лише в однієї людини

На Волині за добу Covid-19 виявили лише в однієї людини
За минулу добу на Волині зареєстрували лише 1 випадок захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Волинська ОДА.

Луцький район – 1 хворий:

Луцька ТГ – 1.

Усього станом на 29 липня в області зареєстрували 62 281 випадок.

Одужало – 61 023 особи (за останню добу – 2).

Летальні випадки – 1204 (за останню добу – 0).

Методом ПЛР всього обстежили 262 553 особи, за останню добу – 348 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика
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