На Волині за добу Covid-19 виявили лише в однієї людини
Сьогодні, 09:50
За минулу добу на Волині зареєстрували лише 1 випадок захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Луцький район – 1 хворий:
Луцька ТГ – 1.
Усього станом на 29 липня в області зареєстрували 62 281 випадок.
Одужало – 61 023 особи (за останню добу – 2).
Летальні випадки – 1204 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 262 553 особи, за останню добу – 348 осіб.
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Про це повідомляє Волинська ОДА.
Луцький район – 1 хворий:
Луцька ТГ – 1.
Усього станом на 29 липня в області зареєстрували 62 281 випадок.
Одужало – 61 023 особи (за останню добу – 2).
Летальні випадки – 1204 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 262 553 особи, за останню добу – 348 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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