У закладах харчування Луцька і району виявили більше 20 працівників-нелегалів

У Луцьку та Луцькому районі виявлено більше 20 неоформлених працівників.Про це повідомляє Управління Держпраці у Волинській області.Головні державні інспектори праці Управління Держпраці у Волинській області спільно з посадовими особами Державної податкової служби під час проведення інспекційних відвідувань виявили більше 20 неоформлених працівників у закладах харчування, яких допустили до роботи без належного оформлення трудових відносин.Нагадують, що наразі в області триває посилена інспекційна кампанія, націлена на мінімізацію нелегальної праці. У полі зору перебувають роботодавці, які не відреагували на тривалу інформаційну кампанію з питань подолання неофіційної зайнятості та продовжують ухилятися від декларування найманих працівників.