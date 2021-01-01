У закладах харчування Луцька і району виявили більше 20 працівників-нелегалів
Сьогодні, 11:05
У Луцьку та Луцькому районі виявлено більше 20 неоформлених працівників.
Про це повідомляє Управління Держпраці у Волинській області.
Головні державні інспектори праці Управління Держпраці у Волинській області спільно з посадовими особами Державної податкової служби під час проведення інспекційних відвідувань виявили більше 20 неоформлених працівників у закладах харчування, яких допустили до роботи без належного оформлення трудових відносин.
Нагадують, що наразі в області триває посилена інспекційна кампанія, націлена на мінімізацію нелегальної праці. У полі зору перебувають роботодавці, які не відреагували на тривалу інформаційну кампанію з питань подолання неофіційної зайнятості та продовжують ухилятися від декларування найманих працівників.
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Про це повідомляє Управління Держпраці у Волинській області.
Головні державні інспектори праці Управління Держпраці у Волинській області спільно з посадовими особами Державної податкової служби під час проведення інспекційних відвідувань виявили більше 20 неоформлених працівників у закладах харчування, яких допустили до роботи без належного оформлення трудових відносин.
Нагадують, що наразі в області триває посилена інспекційна кампанія, націлена на мінімізацію нелегальної праці. У полі зору перебувають роботодавці, які не відреагували на тривалу інформаційну кампанію з питань подолання неофіційної зайнятості та продовжують ухилятися від декларування найманих працівників.
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