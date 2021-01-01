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На Волині затримали авто з незаконним лісом

На Волині затримали авто з незаконним лісом
У Волинської області зафіксували незаконне перевезення деревини.

Як інформують поліцейські офіцери громади у Волинській області, авто з неаконною деревиною затримали на Ковельщині. Днями до поліцейського офіцера Поворської громади звернувся місцевий депутат. Він повідомив про незаконну вирубку деревени та її перевезення територією громади.

Під час нічного патрулювання в селі Озерне офіцер громади помітив транспортний засіб марки «Опель», водій якого порушував правила дорожнього руху, а саме під руху не світила підсвітка номерного знаку. Також при перевірці документів у водія було відсутнє реєстраційне посвідчення на ТЗ.

Під час огляду авто у багажнику виявили деревину сумнівного походження та без відповідних документів на неї.

Для подальшого встановлення всіх обставин офіцер громади викликав слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління.
Вирішують питання про внесення відомостей в єдиний реєстр досудових розслідувань (ЄРДР). Автомобіль вилучили на штрафмайданчик Ковельського РУП.

На Волині затримали авто з незаконним лісом


Окрім того, пресслужба Волинського ОУЛМГ повідомляє, що учора, 28 липня, під час ранкового рейду працівники державної лісової охорони ДП «СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» виявили самовільну порубку у Сошичненському лісництві.

За слідами оперативно вдалося встановити місцезнаходження лісосировини – біля приватного будинку в с. Сошичне.

Деревину вилучили, триває слідство.

Збитки у цій справі становлять в межах 40 тис, за що вже передбачена кримінальна відповідальність.

На Волині затримали авто з незаконним лісом

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Теги: Волинь, незаконна деревина, ліс, перевезення, Ковельщина, Камінь-Каширщина
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