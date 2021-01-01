На Волині затримали авто з незаконним лісом





Як



Під час нічного патрулювання в селі Озерне офіцер громади помітив транспортний засіб марки «Опель», водій якого порушував правила дорожнього руху, а саме під руху не світила підсвітка номерного знаку. Також при перевірці документів у водія було відсутнє реєстраційне посвідчення на ТЗ.



Під час огляду авто у багажнику виявили деревину сумнівного походження та без відповідних документів на неї.



Для подальшого встановлення всіх обставин офіцер громади викликав слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління.

Вирішують питання про внесення відомостей в єдиний реєстр досудових розслідувань (ЄРДР). Автомобіль вилучили на штрафмайданчик Ковельського РУП.







Окрім того, пресслужба Волинського ОУЛМГ



За слідами оперативно вдалося встановити місцезнаходження лісосировини – біля приватного будинку в с. Сошичне.



Деревину вилучили, триває слідство.



Збитки у цій справі становлять в межах 40 тис, за що вже передбачена кримінальна відповідальність.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинської області зафіксували незаконне перевезення деревини.Як інформують поліцейські офіцери громади у Волинській області, авто з неаконною деревиною затримали на Ковельщині. Днями до поліцейського офіцера Поворської громади звернувся місцевий депутат. Він повідомив про незаконну вирубку деревени та її перевезення територією громади.Під час нічного патрулювання в селі Озерне офіцер громади помітив транспортний засіб марки «Опель», водій якого порушував правила дорожнього руху, а саме під руху не світила підсвітка номерного знаку. Також при перевірці документів у водія було відсутнє реєстраційне посвідчення на ТЗ.Під час огляду авто у багажнику виявили деревину сумнівного походження та без відповідних документів на неї.Для подальшого встановлення всіх обставин офіцер громади викликав слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління.Вирішують питання про внесення відомостей в єдиний реєстр досудових розслідувань (ЄРДР). Автомобіль вилучили на штрафмайданчик Ковельського РУП.Окрім того, пресслужба Волинського ОУЛМГ повідомляє , що учора, 28 липня, під час ранкового рейду працівники державної лісової охорони ДП «СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» виявили самовільну порубку у Сошичненському лісництві.За слідами оперативно вдалося встановити місцезнаходження лісосировини – біля приватного будинку в с. Сошичне.Деревину вилучили, триває слідство.Збитки у цій справі становлять в межах 40 тис, за що вже передбачена кримінальна відповідальність.

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