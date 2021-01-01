На Волині затримали авто з незаконним лісом
Сьогодні, 18:40
У Волинської області зафіксували незаконне перевезення деревини.
Як інформують поліцейські офіцери громади у Волинській області, авто з неаконною деревиною затримали на Ковельщині. Днями до поліцейського офіцера Поворської громади звернувся місцевий депутат. Він повідомив про незаконну вирубку деревени та її перевезення територією громади.
Під час нічного патрулювання в селі Озерне офіцер громади помітив транспортний засіб марки «Опель», водій якого порушував правила дорожнього руху, а саме під руху не світила підсвітка номерного знаку. Також при перевірці документів у водія було відсутнє реєстраційне посвідчення на ТЗ.
Під час огляду авто у багажнику виявили деревину сумнівного походження та без відповідних документів на неї.
Для подальшого встановлення всіх обставин офіцер громади викликав слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління.
Вирішують питання про внесення відомостей в єдиний реєстр досудових розслідувань (ЄРДР). Автомобіль вилучили на штрафмайданчик Ковельського РУП.
Окрім того, пресслужба Волинського ОУЛМГ повідомляє, що учора, 28 липня, під час ранкового рейду працівники державної лісової охорони ДП «СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» виявили самовільну порубку у Сошичненському лісництві.
За слідами оперативно вдалося встановити місцезнаходження лісосировини – біля приватного будинку в с. Сошичне.
Деревину вилучили, триває слідство.
Збитки у цій справі становлять в межах 40 тис, за що вже передбачена кримінальна відповідальність.
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Як інформують поліцейські офіцери громади у Волинській області, авто з неаконною деревиною затримали на Ковельщині. Днями до поліцейського офіцера Поворської громади звернувся місцевий депутат. Він повідомив про незаконну вирубку деревени та її перевезення територією громади.
Під час нічного патрулювання в селі Озерне офіцер громади помітив транспортний засіб марки «Опель», водій якого порушував правила дорожнього руху, а саме під руху не світила підсвітка номерного знаку. Також при перевірці документів у водія було відсутнє реєстраційне посвідчення на ТЗ.
Під час огляду авто у багажнику виявили деревину сумнівного походження та без відповідних документів на неї.
Для подальшого встановлення всіх обставин офіцер громади викликав слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління.
Вирішують питання про внесення відомостей в єдиний реєстр досудових розслідувань (ЄРДР). Автомобіль вилучили на штрафмайданчик Ковельського РУП.
Окрім того, пресслужба Волинського ОУЛМГ повідомляє, що учора, 28 липня, під час ранкового рейду працівники державної лісової охорони ДП «СЛАП «Камінь-Каширськагроліс» виявили самовільну порубку у Сошичненському лісництві.
За слідами оперативно вдалося встановити місцезнаходження лісосировини – біля приватного будинку в с. Сошичне.
Деревину вилучили, триває слідство.
Збитки у цій справі становлять в межах 40 тис, за що вже передбачена кримінальна відповідальність.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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