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Знімали порчу: на Волині спіймали двох шахрайок

Знімали порчу: на Волині спіймали двох шахрайок
у Камінь-Каширському районі поліцейські викрили двох шахрайок.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Учора, 28 липня, дві пройдисвітки ошукали 35-річну жительку села Люб’язь Камінь-Каширського району. Під приводом зняття порчі у жінки видурили 700 грн та золоті сережки. Оговтавшись, потерпіла негайно повідомила про інцидент поліцію.

Правоохоронці оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїли 43-річна жителька Житомирської та 48-річна жителька Рівненської областей. Речі, здобуті злочинним шляхом, вилучили.

Вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт на строк від одного до двох років, обмеження волі на строк до п'яти років, або до трьох років позбавлення волі.

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Теги: Волинь, Камінь-Каширщина, шахрайки, поліція
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