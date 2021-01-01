Знімали порчу: на Волині спіймали двох шахрайок





Про це



Учора, 28 липня, дві пройдисвітки ошукали 35-річну жительку села Люб’язь Камінь-Каширського району. Під приводом зняття порчі у жінки видурили 700 грн та золоті сережки. Оговтавшись, потерпіла негайно повідомила про інцидент поліцію.



Правоохоронці оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїли 43-річна жителька Житомирської та 48-річна жителька Рівненської областей. Речі, здобуті злочинним шляхом, вилучили.



Вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт на строк від одного до двох років, обмеження волі на строк до п'яти років, або до трьох років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. у Камінь-Каширському районі поліцейські викрили двох шахрайок.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Учора, 28 липня, дві пройдисвітки ошукали 35-річну жительку села Люб’язь Камінь-Каширського району. Під приводом зняття порчі у жінки видурили 700 грн та золоті сережки. Оговтавшись, потерпіла негайно повідомила про інцидент поліцію.Правоохоронці оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїли 43-річна жителька Житомирської та 48-річна жителька Рівненської областей. Речі, здобуті злочинним шляхом, вилучили.Вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб.Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт на строк від одного до двох років, обмеження волі на строк до п'яти років, або до трьох років позбавлення волі.

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