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На Волині через борги по зарплаті районні лікарні – на межі банкрутсва

На Волині через борги по зарплаті районні лікарні – на межі банкрутсва
В районних лікарнях стрімко зростає заборгованість по заробітній платі медикам.

Про це йдеться на сайті Луцької районної ради.

Профспілка працівників охорони здоров’я України здійснила моніторинг стану виплати заробітної плати й виявила значне погіршення ситуації.

За даними профспілки, якщо місяць тому загальний борг по країні складав 37 мільйонів гривень, то нині — 98,5 мільйона. Головною причиною заборгованості стало критичне недофінансування закладів з 1 квітня 2021 року, коли вони перейшли на нові договори, а перехідне фінансування для них скасували.

До Луцької районної ради вже зверталися медики Горохівської, Рожищенської багатапрофільних лікарень, Луцької центральної районної лікарні – медичні заклади на межі існування.

«Лікарня опинилася на межі банкрутства. Кошти, які підприємство отримало від Національної служби здоров’я України, покривають лише 70% від потреби на заробітну плату. Фінансування ж на забезпечення медикаментами, продуктами харчування, розхідними матеріалами, обслуговування та ремонт обладнання, підготовку закладу до роботи в осінньо-зимовий період взагалі відсутнє. Станом на 1.06.2021 року кредиторська заборгованість по заробітній платі за травень 2021 року становить 1 мільйон 353,5 тисячі гривень. Існує реальна загроза закриття підприємства як закладу охорони здоров’я», - йдеться у колективному зверненні медичних працівників Рожищенської багатопрофільної лікарні.

Головний лікар Горохівської лікарні Валерій Коба пояснив, що проблеми із фінансуванням виникли через те, що горохівську лікарню, як і ряд інших райлікарень, виключили з переліку тих закладів, які можуть лікувати хворих з коронавірусом, відповідно фінансування по цьому пакету у медзаклади не надходить. А НСЗУ фінансує районні лікарні, зважаючи на показники минулого року, коли, як відомо, із початком пандемії, у лікарнях фактично не було пацієнтів.

«Ми котимося у прірву. Закінчиться усе тим, що лікарні не зможуть функціонувати. Будемо як Берестечко – лише з поліклінікою, а хто лікуватиме 50 тисяч населення, яке обслуговує наша лікарня – невідомо», - заявив Валерій Коба.

Загальний дефіцит по заробітній платі горохівської лікарні до кінця року складає 10 мільйонів гривень.

«Механізмів по територіальних громадах ліквідувати цей дефіцит немає, адже усе фінансування йде з НСЗУ. Громади можуть придбати медикаменти, але не виплачувати зарплати. Якби брали до уваги показники 2019 року, то дефіциту не було б», - пояснив Валерій Коба.

Луцька районна рада вже звернулася до депутатів Верховної Ради та Міністерства охорони здоров’я з вимогою погасити заборгованість по заробітній платі та зняти соціальну напругу, оскільки ми стоїмо перед черговою хвилею коронавірусу - його новим штамом «Дельта».

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Теги: Волинь, лікарня, заборгованість, зарплата, Луцька районна рада
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Коментарі 1
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Однак керівники лікарень отримують зарплати "Нового рівня".
Можливо, варто переглянути розподіл фондів ЗП на місцях???
Щось підказує, що можна виявити масу "цікавинок"
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