Помер колишній гравець СК «Луцьк»
Сьогодні, 11:41
Відійшов у засвіти колишній гравець низки українських футбольних клубів і тренер Віктор Никитюк.
Про це повідомляє "Район.спорт" з посиланням на допис керівника прес-служби ФК «Карпати» (Львів) Юрія Назаркевича.
Віктор Никитюк грав на позиції захисника. Виступав за «Автомобіліст» (Житомир), деблерів «Динамо» (Київ), СК «Луцьк», «Карпати» (Львів), «Спартак» (Івано-Франківськ), СКА (Львів), «Кривбас» (Кривий Ріг), СКА «Карпати» (Львів).
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Навчався у Луцькому педагогічному інституті.
Тренував команди«Галичина» (Дрогобич), «Електрон» (Мостиська), «Авангард» (Жидачів), «Чугур» (Очниця, Молдова), «Газовик» (Комарно), «Газовик-Скала» (Стрий), «Рава» (Рава-Руська).
Останнім часом мешкав і працював у Львові.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким футболіста.
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Про це повідомляє "Район.спорт" з посиланням на допис керівника прес-служби ФК «Карпати» (Львів) Юрія Назаркевича.
Віктор Никитюк грав на позиції захисника. Виступав за «Автомобіліст» (Житомир), деблерів «Динамо» (Київ), СК «Луцьк», «Карпати» (Львів), «Спартак» (Івано-Франківськ), СКА (Львів), «Кривбас» (Кривий Ріг), СКА «Карпати» (Львів).
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Повідомили, коли відбудеться прощання з легендою ФК «Волинь» Володимиром Диким
Навчався у Луцькому педагогічному інституті.
Тренував команди«Галичина» (Дрогобич), «Електрон» (Мостиська), «Авангард» (Жидачів), «Чугур» (Очниця, Молдова), «Газовик» (Комарно), «Газовик-Скала» (Стрий), «Рава» (Рава-Руська).
Останнім часом мешкав і працював у Львові.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким футболіста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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