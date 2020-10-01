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Помер колишній гравець СК «Луцьк»

Помер колишній гравець СК «Луцьк»
Відійшов у засвіти колишній гравець низки українських футбольних клубів і тренер Віктор Никитюк.

Про це повідомляє "Район.спорт" з посиланням на допис керівника прес-служби ФК «Карпати» (Львів) Юрія Назаркевича.

Віктор Никитюк грав на позиції захисника. Виступав за «Автомобіліст» (Житомир), деблерів «Динамо» (Київ), СК «Луцьк», «Карпати» (Львів), «Спартак» (Івано-Франківськ), СКА (Львів), «Кривбас» (Кривий Ріг), СКА «Карпати» (Львів).

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Навчався у Луцькому педагогічному інституті.

Тренував команди«Галичина» (Дрогобич), «Електрон» (Мостиська), «Авангард» (Жидачів), «Чугур» (Очниця, Молдова), «Газовик» (Комарно), «Газовик-Скала» (Стрий), «Рава» (Рава-Руська).

Останнім часом мешкав і працював у Львові.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким футболіста.

Помер колишній гравець СК «Луцьк»
Помер колишній гравець СК «Луцьк»
Помер колишній гравець СК «Луцьк»
Помер колишній гравець СК «Луцьк»

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Теги: луцький клуб, смерть, футболіст
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